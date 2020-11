La ROSS, a la gran pantalla: la orquesta sevillana grabará bandas sonoras para el cine

Gracias a un acuerdo alcanzado con la productora Sevilla Film Orchestra se han grabado las primeras piezas musicales de compositores de reconocimiento internacional como Cristopher Young, Arturo Cardelús y Pablo Cervantes entre otros. La ROSS se posiciona en la industria de la producción cinematográfica al igual que otras orquestas europeas.

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla da un paso más en su posicionamiento internacional con el acuerdo alcanzado con la productora Sevilla Film Orchestra para la grabación de bandas sonoras de cine, “lo que supone un primer paso en la materialización de ambas instituciones para la promoción y producción de la música para cine y otros medios audiovisuales nacionales e internacionales”, según ha explicado el director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez.

Durante la rueda de prensa celebrada en el marco del Festival de Sevilla, se ha presentado este ambicioso proyecto que ya ha comenzado su andadura con la grabación de las primeras cuatro piezas musicales de compositores de reconocimiento internacional y amplia trayectoria cinematográfica. En la primera sesión han participado Christopher Young, uno de los máximos referentes de la música cinematográfica en Hollywood; Arturo Cardelús, compositor español afincado en Los Ángeles que, además de su reconocimiento en la industria del cine, ha realizado importantes contribuciones a la música de concierto y Pablo Cervantes, compositor sevillano premiado en multitud de ocasiones y con más de un centenar de bandas sonoras en su haber.

Las primeras piezas grabadas de este proyecto han sido la mítica “Hellraiser” de Christopher Young, “Centurion XII” de Arturo Cardelús, “Asesinos inocentes” de Pablo Cervantes, y “El amor y la luna” de Francisco Cuadrado.

Además de la propia grabación sonora, y como resultado de la sesión se han editado varias piezas de vídeo en formato Making Off, que han sido proyectadas durante la rueda de prensa, y que se utilizarán para la difusión internacional del proyecto conjunto entre la ROSS y la SFO, de cara a la atracción de futuras producciones cinematográficas.

En este sentido el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos ha señalado que “estamos ante un proyecto que expande la imagen de Sevilla y del cine y que situará a la ROSS en el lugar que merece dentro del panorama internacional de las orquestas sinfónicas” y ha añadido que “será magnífico ver en los títulos de crédito de películas la colaboración de nuestra orquesta”.

El director de la productora Sevilla Film Orchestra, Francisco Cuadrado, ha destacado “la importancia de este acuerdo para poner en valor el talento musical y el sonido único de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dentro de la industria cinematográfica”. El proyecto pretende contribuir a hacer de Sevilla “una ciudad aún más de cine”. Para Cuadrado “la productora Sevilla Film Orchestra no es sólo un servicio de grabación, sino todo un equipo de profesionales que acompaña al compositor en todo el proceso de producción de una banda sonora. En resumen: una orquesta diferente, una ciudad diferente, y una experiencia musical diferente”.

La grabación de estas primeras piezas musicales contó con la presencia de Gorka Oteiza, fundador y director de SoundTrackFest, institución dedicada a la divulgación y promoción de la música de cine a nivel internacional. Oteiza ha sido responsable de dar cobertura a infinidad de conciertos de música cinematográfica con distintas orquestas de relevancia mundial, como el reciente concierto con la Wiener Philarmoniker con música de John Willliams, dirigido por el propio compositor, y que ha sido editado por Deutsche Grammophon.

Sobre Christopher Young

Christopher Young es uno de los talentos más destacados de la músicacinematográfica actual en Hollywood. Ha sido nominado al Globo de Oro y dos veces al Emmy. Younges profesor en la USC y enseña en el reconocido programa Screen Scoring. Ha sido nominado al Globo de Oro, y su filmografía como compositor incluye títulos como Drag Me to Hell, A Nightmare on Elm Street, Hellraiser o Spiderman 3, por la que ha recibido el Premio de Música de Cine y TV a la Mejor Banda sonora para una película dramática. Young es un prolífico compositor cuyo trabajo es notable por su diversidad compositiva y sus habilidades para haber compuesto, con éxito, casi 100 bandas sonoras en múltiples géneros.

Sobre Arturo Cardelús

Compositor español afincado en Los Ángeles nominado a los Goya en 2019 en el apartado mejor banda sonora. Además de su reconocimiento en la industria del cine, ha realizado importantes contribuciones a la música de concierto. Su última partitura, Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, fue nominada al Premio Goya a la Mejor Música Original y ganó premios a la mejor partitura en los festivales de cine de Málaga y Annecy. Cardelús también ha musicalizado recientemente la sensación de internet In a Heartbeat, la miniserie original de Netflix Call Me Francis, el drama de Billy Zane Centurion XII y Black Beach, dirigida por el nominado al Oscar Esteban Crespo. Las contribuciones de Cardelús al mundo de la música de concierto fueron reconocidas cuando fue elegido Asociado de la Real Academia de Música en 2016.

Sobre Pablo Cervantes

Compositor de música para cine y televisión, ha creado hasta la fecha las bandas sonoras de más de 40 largometrajes, varias series de televisión (Si Fueras Tú, Olmos y Robles, El Chiringuito de Pepe, Luna el Misterio de Calenda, El Corazón del Océano, Promesas de Arena, Hospital Valle Norte…) así como más de 50 sintonías para televisión (Canal Sur , Televisión Española, A3). También ha compuesto música para diversos cortometrajes, documentales, spots publicitarios y para el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Nominado en tres ocasiones (2004, 2006 y 2013) a los premios Goya, premiado a la mejor banda sonora en el V Festival de Cine de Málaga (2002), finalista en tres ocasiones(2000, 2007 y 2009) en los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, nominado una vez (2001) y premiado seis (2002, 2013, 2016, 2017, 2019 y 2020)en los Premios ASECAN (Escritores Cinematográficos de Andalucía), Premio a la mejor banda sonora en el XVII Festival de cine Español de Toulouse (2012) y nominado al Mejor Score Español en la 2O edición de los Premios de la Crítica Musical Cinematográfica Española (2006).

Sobre Francisco Cuadrado

Compositor y diseñador de sonido. En 1997 compone su primera banda sonora para el documental “Madres”, por la que obtiene el Premio Fin de Carrera a la Mejor Banda Sonora. Seguirán “Aromas”, para la coreografía de danza contemporánea estrenada con motivo de los XXII Campeonatos Mundiales de Gimnasia Rítmica, y “Momentos en Lorca”, espectáculo de danza contemporánea coreografiado, al igual que “Aromas”, por Pilar Pérez Calvete. Se inicia así su carrera profesional como compositor, diseñador de sonido y productor musical para cine, televisión, teatro, danza y exposiciones multimedia. Muchos de sus trabajos han obtenido premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

En marzo la ROSS ofrecerá tres conciertos dedicados a la música de cine. Los dos primeros serán los días 4 y 5 de marzo y estarán centrados en los legendarios compositores galardonados por el premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, John Williams y Ennio Morricone. El tercer concierto titulado ´Música de cine´ tendrá un formato reducido de Cámara y se celebrará el domingo 7 de marzo en el Espacio Turina. Además se realizarán coloquios con compositores nacionales e internacionales.