El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que «corregirá» las disposiciones del decreto de simplificación administrativa que afecten a Doñana, en concreto, el artículo que hace referencia a la «adaptación» de la Ley Forestal andaluza a la estatal. Este permitía la legalización de agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana, lo que entraba en contradicción con el acuerdo alcanzado entre el gobierno central y el autonómico el pasado mes de noviembre.

Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente andaluz le ha trasladado su «disponibilidad para corregir las modificaciones del decreto ley que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana». El anuncio se ha producido después de que este lunes Ribera telefoneara a Moreno para tratar este asunto, que le pilló de «sorpresa» y le dejó «preocupada». La ministra, además, suspendió una reunión programada con los distintos agentes involucrados en el acuerdo de noviembre.

«Hay que ver despacio cómo se hace, porque jurídicamente tendremos que ver cuál es la mejor manera de encajar algo que ya ha aparecido publicado en el Diario Oficial de la Junta de Andalucía», ha señalado Ribera. En este punto, la ministra ha criticado que «no es una señal muy correcta reducir presiones sobre un espacio natural como es Doñana y, simultáneamente, incrementar presiones por otro lado. Espero que esto se resuelva cuanto antes. Probablemente requiera alguna disposición específica», ha agregado.

«Me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa, y confío en que se pueda resolver cuanto antes y podamos seguir adelante con las iniciativas que yo creo que son beneficiosas para los andaluces, pero hasta tanto no se resuelva, es difícil poder seguir», ha advertido.

Voluntad del Gobierno de sentarse con el ministerio

El presidente de la Junta ha indicado que no está de acuerdo con esa interpretación, pero que, en cualquier caso, como tienen «plena voluntad de acuerdo con el Gobierno de España y el interés general prima por encima de cualquier otra cosa, no vamos a tardar ni diez minutos en ponernos de acuerdo para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con acuerdos del agua».

«Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, sino que queremos el interés general», ha indicado Juanma Moreno, quien ha recalcado la voluntad de su Gobierno de sentarse con el ministerio para que sus representantes aclaren «qué no les gusta» de ese artículo del decreto ley de Simplificación Administrativa y que se «modifique» para que se sientan «a gusto» con la interpretación del texto.

Reunión este jueves

Así, Ribera ha avanzado que tiene «pendiente» otra conversación con el presidente andaluz que, en principio, está programada para este jueves, «sobre otro aspecto particularmente sensible para los andaluces, como son los efectos con la sequía».

La ministra quiere volver a hablar con Juanma Moreno para ver «qué ocurre con la sequía en buena parte del territorio andaluz, o qué ocurre con el suministro de agua potable en la sierra norte de Córdoba, que está pendiente de unas intervenciones que la Junta de Andalucía declaró de interés autonómico», ha añadido.