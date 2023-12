La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha descartado que la ruptura de su partido con Sumar tenga consecuencias en Por Andalucía. El grupo está compuesto por cinco diputados, tres de ellos de Podemos; una, la portavoz, Inmaculada Nieto, es de IU; y la portavoz adjunta, Esperanza Gómez, es la presidenta de Más País Andalucía. Velarde ha descartado también que este hecho vaya a afectar a otras formaciones a nivel municipal al margen del proyecto de Sumar.

Martina Velarde ha defendido que «Podemos fue muy generoso cuando consiguió el primer Gobierno de coalición» de España en la pasada legislatura. Asegura que procuró «ministerios» para las «cuatro fuerzas políticas» que se integraban en Unidas Podemos -Galicia en Común, IU, los ‘comunes’ y Podemos-. Sin embargo, «esa generosidad no ha venido de vuelta» por parte de Sumar con Podemos, ha lamentado. En esa línea, ha denunciado que los diputados de Podemos no han podido «presentar ni siquiera una proposición no de ley (PNL)» desde que el pasado mes de agosto se constituyó el Congreso de la nueva legislatura, ni tampoco «intervenir en un Pleno».

Velarde ha sostenido que «no era una buena noticia» que hubiera «un partido político dentro de la coalición» de Sumar «al que no se le deje trabajar», como ocurría con Podemos, según ha incidido. Ha reivindicado, además, que «ha trabajado muchísimo estos años» y gracias a sus propuestas han salido adelante «las mayores medidas sociales» adoptadas por el anterior Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El caso de Por Andalucía

La líder de Podemos Andalucía ha indicado que «Por Andalucía es Por Andalucía, no es Sumar, y es una coalición previa a que se constituyese» la coalición de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Por lo tanto, «ni a nivel jurídico, ni a nivel político, tiene ninguna consecuencia una decisión que tiene que ver con una coalición que solamente ahora mismo existe a nivel estatal», ha aseverado. Velarde ha remarcado que «la decisión de Podemos» respecto al trabajo de sus diputados en el Congreso «es a nivel estatal y dentro» de la cámara baja, «porque a los diputados que estábamos ahí no nos han dejado trabajar», ha insistido.

La secretaria general de Podemos ha manifestado también que esa ruptura con Sumar no tiene que ver «con las coaliciones que se han hecho a nivel municipal y a nivel andaluz, porque ahí no existe Sumar», por lo que «los pactos siguen hacia adelante como siempre», ha añadido.

La «autonomía» del resto de comunidades

Martina Velarde ha reivindicado la «autonomía» de las organizaciones territoriales de Podemos para tomar sus propias decisiones. «La misma autonomía que tengo y hemos tenido mi dirección andaluza para hacer lo que creamos conveniente y lo mejor para Andalucía, la tienen el resto de las comunidades autónomas dentro de Podemos», ha expuesto en esa línea.

Velarde ha manifestado que la relación de Podemos con Sumar a partir de ahora «va a ser la misma de colaboración, que es lo que hemos intentado mientras que hemos estado dentro». La situación «ha sido insostenible por ese incumplimiento manifiesto de no dejarnos trabajar como parlamentarios» a los representantes del partido morado, ha lamentado.

No obstante, Martina Velarde ha insistido en señalar que, aunque ya «fuera» del grupo de Sumar, desde Podemos van a «seguir colaborando» con la coalición de Yolanda Díaz «igual que con el resto de fuerzas progresistas que hay dentro del Congreso», según ha concluido.