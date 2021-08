«Estos vienen p’acá», se escucha decir tras la cámara. Segundos más tarde, los narcos desembarcan en la playa, arrollando a un joven a su paso, y tratan de huir. No contaban con lo que ocurrió después.

Playa de #Melicena, un pequeño pueblo costero de #Granada junto a la Guardia Civil y cazando a unos Narcos. Siempre agradecidos a la ciudadanía 👏👏👏



Cuando te hablen de lo que es el honrado y valiente pueblo español: aquí lo tenéis.#Guardiacivil#ServiryProteger pic.twitter.com/H6kxIKapLB — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) August 15, 2021

El vídeo circula ya por todas las redes sociales. La playa de Melicena en Granada es ya protagonista de la historia de una persecución muy particular, en la que los bañistas tomaron repentinamente el papel de agentes de la ley por un minuto, dando lugar a la caza y final captura de dos narcotraficantes perseguidos por la Guardia Civil.

Tras encallar la lancha en la arena, casi sobre un joven que tuvo que escapar sacando la pierna de debajo del lateral de la embarcación, dos narcos salieron a correr por la playa mientras la patrullera de la Guardia Civil se quedaba en el agua, tras ellos. No contaban con la reacción de la gente. Los bañistas, asombrados, permanecen quietos unos segundos, para después, sorprendentemente, lanzarse a la carrera tras ellos. Primero una persona, luego otra… y otra… finalmente un nutrido grupo de ciudadanos retiene e inmoviliza a uno de los narcotraficantes, mientras el restante trata de escapar de vuelta a una zona de agua.

Al segundo no le sirvió de mucho la estrategia: la Guardia Civil se llevó detenidos a ambos minutos más tarde, un final inmejorable que no hubiese sido igual de no ser por la intrépida intervención de estos bañistas granadinos.

La embarcación transportaba unos 725 kilos de hachís, en más de 20 fados de droga: cerca de un millón y medio de euros en el mercado.

