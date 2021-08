La Policía Local ha multado a un conductor cuando trataba de meter, «en plan colegueo», un jeep cargado de botellines de cerveza en la playa de La Antilla de Lepe por una pasarela peatonal.

Los agentes pararon el vehículo no antes de que su conductor causase con él algunos desperfectos a la pasarela, arriesgándose en conjunto a una sanción de 3000 euros. Desde la Policía Local de Lepe han emitido un comunicado lamentando la temeraria «aventura» y confirmando que «no, no se puede acceder a la playa con vehículos no autorizados, la Ley de Costas lo prhohibe».

En un post en el que han hecho uso del humor para censurar el intento del conductor, señalaban que «aunque pueda parecer muy guay, acceder a la zona de baño con un todoterreno cargado de botellines en plan colegueo» puede derivar en graves sanciones. «Existe vídeo», continuaban, «pero no vamos a ahondar en la llaga».

