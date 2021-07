Los municipios costeros de la provincia de Cádiz no aprobarán el cierre de sus playas tal y como recomendó la Junta el pasado martes. Tan solo la localidad del Puerto de Santa María, gobernada por el Partido Popular, adoptará esta recomendación que no seguirán los demás municipios costeros de la provincia.

Esto difiere bastante con las indicaciones de la Junta de Andalucía para evitar la transmisión del virus. En el propio BOJA que recoge las últimas medias adoptadas por la propia Junta para evitar la expansión del virus, se insta a los ayuntamientos a cerrar las playas de 23:00 a 7:00, para así evitar botellones y reuniones masivas, sobre todo de jóvenes.

Desde la mayoría de ayuntamientos de la costa gaditana no comparten esta medida, señalando que no solo los jóvenes acuden a las playas a las horas que la Junta propone cerrar. El Ayuntamiento de la capital gaditana ha sido uno de los más críticos, y no es para menos. No es extraño observar familias en las playas de la Caleta o de Santa María del Mar a partir de las once de la noche, que deciden permanecer en la playa ante las altas temperaturas hasta bien entrada la madrugada. Pero no solo son familias las que se congregan en estas playas, también grupos de jóvenes se trasladan para participar en botellones que en ocasiones se escapan a la capacidad de control de las policías locales.

La realidad es que la mayoría de ayuntamientos gaditanos con presencia en la costa califican a esta medida de una medida «poco seria», que no ayudará a frenar la escalada de contagios que se está produciendo en Andalucía durante esta semana. Este viernes se registraban en Andalucía la friolera de 5700 contagios. Cifras de contagios cercanas a la segunda ola que no se están viendo por fortuna reflejadas en las hospitalizaciones y muertes, símbolo de que la vacunación funciona y evita casos graves de COVID.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...