La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reprochado a la Junta de Andalucía la apertura y el horario del ocio nocturno tras el fin del estado de alarma. El toque de queda caía hace menos de una semana y con él los antiguos horarios de la hostelería. Así, los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 00:00 horas, mientras que pubs y discotecas hasta las 02:00 de la mañana.

Los establecimientos que llevaban meses cerrados volvieron a abrir las puertas de sus negocios hasta las 2:00 de la madrugada. Según la ministra, el propio Consejo Interterritorial de Salud aprobó en agosto que el cierre de la hostelería sería «como máximo» de la 1:00 de la madrugada. Una hora antes de lo que permite actualmente la Junta. Carolina Darias instaba este miércoles al presidente andaluz que cumpliera con lo acordado y reprochaba la actitud de Moreno Bonilla antes esta situación.

«Parecería una paradoja que las autonomías inviten a sus ciudadanos a cumplir las normas y que no sean ellas las que no las cumplen. La declaración de actuaciones coordinadas del 14 de agosto sigue vigente hasta que no se apruebe lo contrario», dijo la ministra. No obstante, no dejó claro si habrá sanciones para aquellas comunidades que no acaten el horario.

Juanma Moreno se reafirma en el horario del ocio nocturno

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, declaraba este jueves estar en total desacuerdo con la ministra. Explicaba que, actualmente, el cierre del ocio nocturno de la comunidad está regulado a las 2:00 de la mañana. Asimismo, ha advertido que la alternativa con los «botellones».

Moreno ha recalcado que Andalucía «siempre cumple los acuerdos», em referencia al acuerdo de agosto al que se refería Darias. El presidente de la Junta ha declarado que el Ministerio de Sanidad «tiene que dejar que las comunidades canalicen el ocio nocturno».

«O canalizamos el ocio nocturno de una manera reglada, organizada y planificada a través de los bares, donde hay mascarillas o distancia de seguridad, o la alternativa son botellones anárquicos por todos los rincones de la ciudad hasta las 3:00, 4:00 o 5:00 de la madrugada», respondía Moreno.

Por otro lado, ha afirmado que, si los expertos creen conveniente cerrar a las 1:00 horas, no habrá «ningún problema en retrasarlo una hora».

Quejas por parte del sector

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos se ha hecho eco de las declaraciones de la ministra y advierten que «la crisis de los macrobotellones y las fiestas ilegales se agravarán y extenderán con la llegada del primer fin de semana sin toque de queda».

Añaden que «resulta inconcebible que el Gobierno de España no haya establecido ni una sola medida específica de apoyo económico a este sector y que se siga utilizando un mensaje que estigmatiza su imagen y que lo convierte culpable de un problema del que es víctima. Además, no se ha producido ningún tipo de reacción contundente que permita tomas medidas preventivas ante las imágenes de los macrobotelones y de las fiestas clandestinas»

