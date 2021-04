Las personas nacidas en 1953 y con anterioridad, es decir, que tienen 68 o más años, podrán pedir desde hoy cita para la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/341ek), a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud preferiblemente por teléfono. La app de Salud Responde ofrecerá próximamente también este servicio.

De esta forma, la Consejería de Salud y Familias avanza un paso más en la Estrategia de Vacunación facilitando la citación directa para estas cohortes de edad, una opción que se irá abriendo progresivamente al resto de edades. La inmunización para estos grupos de edad, de 68 a 70 años, se está realizando con vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y Janssen, dependiendo del tramo de edad y disponibilidad de dosis.

Las citas se ofertarán para todas las personas nacidas en 1953 y en los años anteriores y el número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles. La cita para primera dosis de vacunación estará disponible para las personas de 68 o más años, registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. La cita para la administración de la segunda dosis no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.

Las personas que se encuentren enfermas de COVID-19 o en cuarentena, no podrán gestionar su cita de forma directa.

Otros grupos

Para el resto de grupos que se están vacunando actualmente, la citación continuará realizándose como hasta el momento, mediante SMS o llamada telefónica desde los centros sanitarios del SAS.

Andalucía también ha avanzado en la vacunación a los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo que contempla la estrategia de vacunación consensuada por el Consejo Interterritorial: personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para éste, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años. En este grupo, más del 70% de personas se encuentran ya inmunizadas.

Igualmente, se avanza con la inmunización en el corte de edad de 70 a 79 años, con el 79% de la población con una primera dosis y en el de 60 a 69 años, grupo con el 46,3% con una primera dosis.

Esta semana Andalucía prevé recibir 324.090 dosis: 253.890 (Pfizer), 29.300 (Moderna), 18.400 (AstraZeneca) y 22.500 (Janssen).

Recaptación mayores de 70 años Igualmente, en esta semana, se ha ampliado la recaptación a mayores de 70 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto. En el caso de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos de usuarios del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación. Estos teléfonos se encuentran publicados en la web

