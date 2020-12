Juan Marín: “Esperamos no tener que llamar a la puerta de Rufián y de Otegui para que se aprueben proyectos en Andalucía”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Regeneración democrática, Justicia, y Turismo, comparecía ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En dicha comparecencia anunciaba la creación de un banco de 180 proyectos por un importe de más de 28.000 millones de euros para la valoración por parte del Gobierno Central de dichos proyectos a la hora del reparto de fondos de la Unión Europea.

Además, ha anunciado que la Oficina de Fondos Europeos ha validado técnicamente un total de 40 proyectos de eso 180 existentes mencionados anteriormente, por un importe de más de 7.000 millones de euros. Estos proyectos son, en un 65% son proyectos de transición ecológica, y un 30% de transformación digital.

Mensaje al Gobierno Central

Juan Marín se ha querido también mandar un mensaje al Gobierno Central en cuanto al reparto de los fondos europeos. “Esperemos no tener que llamar a la puerta de Rufián y de Otegui para que le aprueben los proyectos a Andalucía. Esto sería un agravio y Andalucía no está dispuesta a permitirlo. Nos tememos eso porque ya hemos observado cómo Sánchez e Iglesias en este país ya no mandan nada”, manifestaba Marín.

Además, ha declarado que el gobierno andaluz no se va a quedar de brazos cruzados. “Estamos en manos de los separatistas y de Bildu. Vamos a ser inflexibles porque exigimos que se apliquen los criterios que ha establecido la Unión Europea en cuanto al reparto de los fondos. A nuestra comunidad autónoma le merecen 23.000 millones de euros en proyectos”.

En cuanto al tema de la subida de impuestos, ha mostrado la negativa del ejecutivo andaluz a esta subida. “No vamos a permitir que a los andaluces se les suban los impuestos. No vamos en esa dirección”