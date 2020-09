Adelante califica de “despropósito” el fichaje de Kiko Rivera en Canal Sur Radio

El portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Control de la RTVA, Nacho Molina, ha exigido hoy al Gobierno andaluz “que explique inmediatamente a los andaluces “cuáles han sido los criterios utilizados por el ente público para fichar dentro su programación deportiva radiofónica a una persona “sin conocimientos del mundo deportivo como Kiko Rivera”.

El diputado de la confluencia ha recordado que “en la comunidad existen centenares de profesionales que hacen información de deportiva, estudiantes de periodismo y miles de deportistas que conocen la materia en cuestión, por lo que ha criticado que la RTVA incorpore a una persona que carece de conocimientos para hacer información en un medio público”.

Asimismo, Molina ha urgido al Gobierno a “revelar los emolumentos que cobrará Rivera por su participación en el programa «La gran jugada» de Canal Sur Radio para comentar los partidos del Sevilla F.C. durante toda la presente temporada 2020/2021”. En esta línea, el dirigente se ha mostrado muy crítico con la contratación de “una persona que no está preparada y no sabe hacer el trabajo para el que ha sido contratado”. “Se trata de uno de los muchos despropósitos que vemos en la RTVA últimamente”, ha afirmado el diputado sevillano, que ha reivindicado el derecho de los andaluces “a ser informados por profesionales y no por cualquier personaje de la calle sin formación por muy popular que sea”.