Los médicos andaluces, “al borde de la desesperación” ante la situación “crítica” de la atención primaria

Comienza ahora una de las épocas del año con mayor número de consultas debido al inicio de las clases, la vuelta de las vacaciones, la patología estacional, etc. y la situación de la Atención Primaria está peor que nunca. Llueve sobre mojado en un sector de la Sanidad Pública que ya contaba con la mayoría de sus profesionales “al borde de la desesperación”.

“Llevamos años pidiendo una remodelación en profundidad de la Atención Primaria que nunca llega a materializarse, tampoco se concreta un aumento suficiente de la inversión, las políticas para evitar la fuga de facultativos y evitar la falta de sustitutos (y titulares) brillan por su ausencia y la implementación de los módulos de continuidad asistencial (existentes en hospitales desde el 2006) no se lleva acabo como tampoco se presentan planes de contingencia con suficiente dotación económica (como se ha hecho en varias ocasiones para “aliviar” la lista de espera quirúrgica)”, denuncian desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Con todo lo anterior, el problema actual “sobrepasa con mucho el aspecto laboral y profesional”. Denuncian que no solo se ha agravado “la situación de discriminación laboral y retributiva de los facultativos de Atención Primaria”, sino que además la pandemia ha añadido un serio problema de accesibilidad al SSPA que tiene a muchos ciudadanos sin poder ser atendidos en un tiempo razonable y de una forma acorde a sus necesidades desde el inicio del estado de alarma.

El SMA considera que es urgente la presentación de un plan de contingencias específico con una suficiente dotación económica y con medidas unificadas para toda Andalucía que permitan revertir la situación en un corto espacio de tiempo. “El desarrollo de la continuidad asistencial no puede demorarse más, si hay verdadera voluntad política podría estar desarrollado en pocas semanas y la prórroga de la actividad ordinaria hasta las 20 horas retribuida en los mismos términos que se ha hecho con los “planes de choque“ en atención hospitalaria, ha de generalizarse a todas las zonas básicas inmediatamente”. Las medidas contempladas hasta ahora y publicadas en los medios “son claramente insuficientes y poco efectivas. Tampoco tenemos constancia de ningún plan de accesibilidad reciente ni se nos ha comunicado ninguna mesa sectorial para tratar el tema”.

Es necesario también, añaden, revisar la ratio consultas telefónicas/consultas presenciales, disminuir las tareas burocráticas, asignar el rastreo a otros colectivos y en general redefinir y reorganizar en profundidad la asistencia primaria. Desde el SMA han solicitado “una nueva cita urgente” con la Consejería de Salud y la Dirección Gerencia del SAS para tratar las posibles soluciones a adoptar de forma inmediata.

“Los Facultativos de Atención Primaria ya no pueden más y los ciudadanos tampoco. Ya no hay más tiempo. Esperemos que en estos próximos días la Administración ponga sobre la mesa un plan tan ambicioso como efectivo. De no ser así convocaríamos una concentración de protesta ante la sede del Gobierno Andaluz para el próximo 3 de octubre”. “Los andaluces se merecen una Atención Primaria accesible yde calidad y los profesionales unas condiciones laborales y retributivas que les permitan dedicar el tiempo necesario a sus pacientes”, han concluido.