Los lugares abandonados son sitios que siempre despiertan curiosidad. ¿Cuál es la historia de ese edificio en ruinas? ¿Por qué esa casa se quedó abandonada y dejada a su suerte? En algunos casos, estos lugares están atados a leyendas o sucesos paranormales que despiertan aún más el interés de los visitantes.

En el término municipal de Alcalá de Guadaíra, a siete kilómetros y medio del centro de la ciudad, se encuentra todo un antiguo complejo militar que fue abandonado a su suerte hace ya muchos años, se trata del antiguo campamento militar de Las Canteras.

La historia de este lugar comienza en el año 1946, cuando el antiguo Ministerio del Ejército (hoy el Ministerio de Defensa) adquirió los terrenos donde se erigió este campamento. El citado ministerio pagó algo más de 800.000 pesetas (unos 4800 euros) por un total de 339 hectáreas.

Unas instalaciones construidas sobre un patrimonio histórico

Estas instalaciones serían para el uso del Ejercito de Tierra, que tras la finalización de la Guerra Civil, contaba con más de un millón de efectivos en sus filas. Lo curioso del terreno donde se construyó Las Canteras es que posee un patrimonio histórico milenario.

Allí se encuentra un conjunto de dólmenes que ya en el año 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico bajo la denominación de «Necrópolis Dolménica de Los Alcores, en Gandul». Más tarde, pasó a ser considerada Bien de Interés Cultural.

La construcción de las instalaciones militares de Las Canteras y sus pistas, los movimientos de tierra y las maniobras militares con carros de combate constituyeron agresiones muy serias al patrimonio arqueológico de la zona.

Además del citado conjunto de dólmenes, en el ámbito del terreno hay localizadas cinco villas romanas; innumerables enterramientos de la misma época, como el llamado «mausoleo circular»; o «tartésico orientalizante», como son los túmulos de «Bencarrón»; o de época calcolítica, como es «la Cueva de los Vaqueros» o los llamados «Tholos de Las Canteras».

Fin de las actividades

El fin de las actividades en Las Canteras llegó en el año 1996. El cuartel militar alcalareño estaba adscrito al de Soria 9, en Sevilla. Cuando Soria 9 trasladó sus actividades a la isla de Tenerife, también cesaron los movimientos en Las Canteras. Desde aquel momento, el cuartel está abandonado y actualmente los terrenos pertenecen al Ministerio de Defensa.

Desde entonces muchos han sido los que han ido a explorar las instalaciones, ya sea por simple curiosidad o llamados por los sucesos paranormales que, supuestamente, ocurren allí. Hay personas que dicen haber presenciado apariciones inexplicables, aunque no existe ninguna prueba al respecto.

Las Canteras también se ha usado como campo de airsoft o paintball. Prueba de ello son las numerosas manchas de pinturas que hay en las paredes del complejo. Al seguir siendo propiedad del ejército, otro uso contemporáneo que se le ha dado es el de ser escenario de maniobras militares.

Desde 2015, el complejo está cercado y no se puede visitar. Por desgracia, dentro del cercado también entran los monumentos y hallazgos históricos que se encuentran dentro del perímetro de Las Canteras, por lo que no se pueden visitar. Ha habido intentos de pasar la autoridad de los terrenos al Ayuntamiento de Alcalá, pero no se han materializado.

El más reciente fue durante la visita de Margarita Robles, Ministra de Defensa, a la fábrica de armamento de Santa Bárbara, en Alcalá. En la visita, Robles se comprometió a realizar un convenio para acordar el uso demanial de los terrenos militares de Las Canteras como mejor forma para garantizar la utilización ciudadana de dichos terrenos propiedad del Ministerio de Defensa.