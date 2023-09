La Inteligencia Artificial cada vez es más sorprendente. Hace unos meses irrumpió en internet el famoso ChatGPT, al que se le puede pedir casi de todo, desde una rutina para adelgazar hasta una receta de un plato para cuatro personas. Luego llegaron las IA que transformaban imágenes y podían crear pinturas en apenas unos segundos.

Ahora le toca a la IA capaz de traducir cualquier audio a cualquier idioma, y en Sevilla no han tardado en traducir al inglés el famoso audio de Angelito ‘El Aguaó’ de «Cofrades a la calle».

Julio Muñoz Gijón, conocido como El Rancio, ha difundido a través de su cuenta de Twitter la versión internacional de este audio. Muñoz escribe bromeando en la publicación «Es nuestro ‘I have a Dream’ de Martín Luther King. El documento sonoro comienza con un contundente «Cofrades to the street, to the street brother, absolutely nothing is going to happen».

Es nuestro " I have a Dream" de Martín Luther King — Rancio (@rancio) September 23, 2023

No es el único audio que la IA ha traducido. Ya se puede escuchar a Belén Esteban y David Broncano manteniendo una conversación en perfecto inglés o a las famosas hermanas presentando su baptisterio romano del siglo primero. Y no será el último audio traducido al inglés que esta IA traducirá.