El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de medida «bastante razonable y aceptable» la subida de precio de la tasa del ticket del Real Alcázar por «llevar incluido el servicio de audioguía», y al tiempo ha manifestado no ser partidario del «todo gratis», haciendo referencia a la medida de la Junta de Andalucía de fijar precio para la entrada a los museos, entre ellos el Bellas Artes.

Así lo ha manifestado Sanz a los medios tras la presentación de la programación del Ciclo de Óperas del Real Alcázar, donde ha incidido en que «el todo gratis ha hecho mucho daño a la cultura y a nuestro patrimonio histórico», por lo que «creo que los espacios como este o como el Museo de Bellas Artes tienen que tener una entrada, hay que pagar una entrada porque si no, no puedes ver una promoción de calidad, una agenda de calidad o el estado de mantenimiento no es bueno».

Al hilo de ello, ha querido dejar claro que la subida de la entrada del Alcázar «no afectará al sevillano», y «va a tener un servicio de audioguía gratis también», ha matizado.

No obstante, ante la pregunta de los medios sobre la petición que el Grupo Socialista le ha hecho para que se opusiera a la entrada que se va a cobrar en el Museo de Bellas Artes a seis euros, también a los sevillanos, Sanz se ha desligado y ha asegurado que «no es un museo titularidad del Ayuntamiento de Sevilla», para destacar seguidamente que «si fuera un espacio como el Alcázar, o como otros museos que tiene la Ciudad de Sevilla, evidentemente yo plantearía que los sevillanos no pagaran la entrada a ese museo».

Por otro lado, ha dejado abierta la posibilidad de plantearle a la Junta como alcalde que los sevillanos sufran la subida de precio del Alcázar, y en esta línea ha dicho también no haberlo valorado. «No lo he estudiado porque llevo una semana en China, y me he encontrado con este debate. Sí soy partidario de que haya que pagar algún ticket. Y, bueno, se podría plantear que los sevillanos no pagaran», ha apuntado.

Reforma teatro Lope de Vega: «Es muy necesaria»

Con respecto a la inversión de casi dos millones de euros que necesita el Teatro Lope de Vega para comenzar las obras en octubre, el alcalde ha señalado que se trata de «una reforma muy necesaria que le hacía falta al Teatro, ahora que han terminado el proyecto de obra».

De igual forma, ha asegurado que «lo que no tenía ningún sentido es que siguieran dándole patadas hacia delante al balón y que no se acometiera la reforma que le hacía falta al Lope de Vega, obras tan necesarias como la de la cubierta o el telón ignífugo».