El Ayuntamiento de Sevilla no podrá enviar, al menos de momento, ayuda humanitaria a Palestina al carecer de aplicación presupuestaria para ello. «No es que no haya dinero, no está la aplicación presupuestaria para dar un dinero de emergencia, según me dicen los servicios de financiación e Intervención», explicó al respecto José Luis García, delegado del Área Derechos Sociales, Barrios de Actuación Preferente y Distrito Sur.

Este asunto se trató en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno en la capital hispalense, tras las preguntas al respecto emitidas por el Grupo de Podemos-IU y su portavoz adjunto, Ismael Sánchez.

Sánchez ha esgrimido para ese envío que el número de muertos en la Franja de Gaza y Cisjordania superan los 10.000; «de ellos, 4412 niños asesinados en hospitales, en escuelas, en instalaciones de las Naciones Unidas por Israel. Un pueblo que está sufriendo el bloqueo absoluto por el régimen sionista y que necesita que desde el resto del mundo se le envíe de forma urgente ayuda humanitaria a esta población».

Asimismo, ha afirmado que el gobierno de la ciudad «no puede mirar para otro lado» cuando «están bloqueadas las vías de acceso a Gaza, que se ha convertido, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, en una enorme cárcel al aire libre en la que están viviendo hacinados 2,4 millones de palestinos, de los que alrededor del 40% son niños y no se tiene acceso a unas mínimas condiciones y servicios que puedan permitir una vida digna».

El Ayuntamiento de Sevilla, así pues, esperará a la aprobación de una aplicación presupuestaria de emergencia para enviar ayuda humanitaria a Palestina.