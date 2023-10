La Policía Local de Sevilla precintó la pasada madrugada un establecimiento de ocio nocturno y conciertos por tener las vías de evacuación obstruidas. El suceso tuvo lugar a las 01:25 de la madrugada, cuando en la sala de conciertos sevillana se estaba llevando a cabo un concierto de música electrónica.

Según informa a través de X (anteriormente Twitter) la cuenta de Emergencias Sevilla, «las vías de evacuación estaban obstruidas impidiendo el correcto uso de las salidas de emergencias, lo que comprometería la seguridad de los clientes en caso de una evacuación».

En las imágenes proporcionadas por las fuentes policiales, se puede observar cómo la puerta de seguridad se encontraba tapada parcialmente por diferentes cajas y maletas, muy seguramente material de los artistas que estaban actuando en ese momento.

Este periódico ha intentado identificar el establecimiento y todo apunta a que se trata de la Sala Even, ubicada en la Calle José Díaz. Los intentos de contactar con la dirección de la sala no han dado resultados y el establecimiento aún no se ha pronunciado en redes sociales.

Los que sí han informado han sido los artistas que tenían previsto actuar este sábado 21 allí. Wild Krash, una de las bandas que iba a actuar ha comunicado a través de Facebook que «por causas ajenas a las bandas, queda suspendido nuestro concierto de hoy junto a RED Juggernaut en la Sala Even. Tanto Wild Krash como RED Juggernaut ya estamos trabajando para el cambio de fecha. Las entradas serán válidas para esa nueva fecha o bien, quien quiera, puede solicitar la devolución del importe de las mismas enviando un correo a info@ladystonemusic.com»

🟥01:25 h. @PoliciaSevilla precinta un establecimiento situado en la calle José Díaz por graves incumplimientos en las medidas de seguridad. #Sevilla

Las vías de evacuación estaban obstruidas impidiendo el correcto uso de las salidas de emergencias, lo que comprometería la… pic.twitter.com/UpbGjHAJmf — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 21, 2023

Otro establecimiento precintado en la misma noche

Unas horas antes, era precintado otro establecimiento situado en la Avenida Blas Infante por graves incumplimientos en las medidas de seguridad y vender bebidas alcohólicas para su consumo en la calle. En el lugar se congregaban un centenar de personas consumiendo bebidas, que impedían el tránsito normal de los peatones por las aceras.