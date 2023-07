Una buena joya tiene enorme influencia sobre el atuendo que lleves, son accesorios que te harán sentir única en cada ocasión; saber combinarlas y lucirlas es esencial, así como también, el cuidado adecuado de las mismas, de esa forma conseguirás que luzcan impecables y como nuevas sin importar que las lleves a diario.

Para estar a la moda y seguir las tendencias, este verano es necesario que tengas en el joyero algunas pulseras para mujeres repletas de gemas, colores vivos, en su mayoría destacan por ser llamativas y a la vez elegantes, también puedes optar por aquellas que son más minimalistas, plateadas y doradas, una tendencia que nunca pasa de moda.

A destacar, las pulseras con formas tanto sencillas como atrevidas se han vuelto populares, al igual que las perlas con su toque especial para volverse las protagonistas del outfit, lucirán perfectas para complementar tus looks este verano.

Lo más importante: La joyería tradicional, lujosa o sencilla, sin importar su contraste, absolutamente todas requieren un cuidado, especialmente durante el verano, para que puedas conservar el brillo y la calidad de cada una de ellas. ¡No te pierdas nuestros consejos al respecto!

Consejos para cuidar tus joyas durante el verano

El verano es para muchos la temporada favorita del año, llegan las vacaciones y muchas oportunidades para pasar tiempo en familia o con amigos, y también para lucir increíbles atuendos y joyas que complementen tu look; pero eso no significa que debas olvidarte de tomar algunas acciones para preservar mejor tu joyería, recuerda que el sudor, la playa y el calor son elementos no tan beneficiosos; pero tranquila, al seguir nuestros consejos podrás usar y cuidar tus joyas este verano sin preocupaciones.

Realiza una limpieza periódica de las joyas

No importa si se trata de pulseras, anillos, collares, gargantillas o relojes, la limpieza es esencial, especialmente esta temporada de calor donde el sudor seguramente tomará bastante protagonismo; la limpieza servirá para evitar el deterioro al eliminar todas esas impurezas que resultan dañinas para el material de las joyas.

Puedes usar paños suaves o productos especiales para la limpieza de joyas, jamás utilices químicos o detergentes no indicados para ello.

No mojes tus joyas

La sal y el cloro no son los mejores amigos de las joyas, ni siquiera de aquellas más resistentes como las de oro, pues estas incluso pueden llegar a perder su brillo y volverse ásperas; así que procura quitarte todas tus joyas antes de meterte al agua.

Guárdalas de forma adecuada

El mejor lugar para guardar tus joyas es en un sitio seco, lejos de la luz del sol y mantenerlas separadas entre sí; la luz natural y el roce entre las diferentes joyas y los materiales de cada una, puede causar daños cambios en el color de las mismas o incluso arañazos no deseados.

Para finalizar, esperamos que este verano luzcas increíble con todas tus joyas, añade a tu joyero las pulseras en tendencia y por supuesto, no olvides aplicar los consejos que te hemos dado para que mantengas tus accesorios impecables. ¡Mantente al día con nuestras novedades y consejos!