Los trabajadores del parque Isla Mágica comenzaron la pasada media noche una huelga de 24 horas para exigir el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio, el cual consideran «abusivo» y al que acusan de ser precario. Tal y como ha detallado la dirección del sindicato de trabajadores UGT, se pretende un desbloqueo en las negociaciones del convenio colectivo, que mantienen desde hace ocho meses, «sin retrocesos en los derechos laborales».

Así, trabajadores y diferentes cargos de los sindicatos de trabajadores UGT y CCOO, se han manifestado este jueves a las puertas del parque, desde las 11:00 y hasta las 14:00 horas, para exigir «condiciones dignas para los trabajadores».

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y el recién elegido secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín; además del secretario General de la FeSMC UGT- Andalucía, Eduardo Carrillo, el secretario General de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario General de FeSMC UGT Sevilla, Enrique Jiménez, participan en la concentración de este jueves. También han participado el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, así como por integrantes de la dirección de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla y del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla.

El seguimiento de la huelga se ha cifrado en un 98%, según CCOO. El sindicato ha destacado la alta participación de las trabajadoras y trabajadores en la jornada de huelga y la concentración que el Sindicato, junto al resto de sindicatos presentes en el comité de empresa, ha convocado tras ocho meses de negociaciones y diálogo infructuosos con la dirección del parque.

Las propuestas del convenio, «inaceptables»

Según ha explicado el presidente del comité de empresa (CCOO), Joaquín de la Concepción, las propuestas para el nuevo convenio por parte de la empresa «son inaceptables porque no respetan nuestra dignidad en un entorno tan exigente como este, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados en la temporada de verano».

«Queremos ser trabajadores y trabajadoras libres, no esclavos. La empresa pretende que hagamos entre 200 y 220 horas mensuales, lo que supone echar 12 horas al día al aire libre en una ciudad en la que el ambiente se vuelve irrespirable. Y no solo en exteriores, porque en las zonas de trabajo interiores, como las de restauración, no están climatizadas», ha denunciado De la Concepción.

Negativa a una subida del sueldo

El presidente del comité de empresa (CCOO) ha manifestado que «son propuestas completamente inadmisibles que se extienden a la cuestión salarial, porque Isla Mágica se niega a subir el sueldo a quienes apenas cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Así que estamos aquí para decir que no y que la empresa entienda que tiene que sentarse a negociar».

«No es que no queramos trabajar. Lo que pedimos, sencillamente, es que las horas se distribuyan de forma que todo el mundo pueda descansar y evitar las jornadas maratonianas. En definitiva, un convenio que respete los derechos laborales y la dignidad de las personas», ha concluido De la Concepción.