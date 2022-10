Detalle de la cornisa y la Fama Corona de la fachada tras la restauración Rostro de la escultura tras la intervención La Fama, con la Giralda al fondo

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado un acto para presentar la restauración de la portada principal del edificio de la antigua Fábrica de Tabacos, sede principal de la Universidad de Sevilla, donde se ubica el Rectorado y las facultades de Geografía e Historia y Filología, a las que se sumará este curso la Facultad de Filosofía. Con este traslado, el emblemático monumento albergará el campus de Humanidades de la Universidad de Sevilla.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, arropado por miembros de la comunidad universitaria y ante la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz ha pronunciado un discurso enfocado a defender el edificio que acoge el Rectorado de la US en la Fábrica de Tabacos como sede universitaria.

De este modo, Castro argumentó que «la Universidad de Sevilla ha hecho suya los símbolos que coronan esta Antigua Real Fábrica de Tabacos, como la Fama, emblema de su identidad más reconocida e internacional que ahora resplandece en su piedra blanca de Morón y que junto con el Giraldillo son las esculturas más icónicas de Sevilla».

Patrimonio Inmaterial Universal de la Humanidad

«Este edificio con su fachada principal que hoy se muestra restaurada –añadió–, conforma con sus símbolos lo mejor de la Universidad, la que protege y conserva su patrimonio. Porque, aunque su techumbre plana sea una de las mayores del mundo, esto no es un zoco o un bazar donde se mercadea. Este espacio que pisáis es el Templo de la Sabiduría», resaltó el rector de la Universidad de Sevilla.

«La Universidad es la única palanca real de transformación, alejada de los intereses espurios de cada momento, imperturbable en su tarea ante la burda ignorancia o la bravucona ocurrencia. Seguiremos nuestro camino en nuestro hermoso edificio central, no lo duden, basado en el trabajo constante, en la búsqueda incansable, en el rigor permanente, y en el saber sereno», reiteró.

Cabe recordar que el discurso del rector de la Hispalense se producen semanas después de que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, diese a conocer su propuesta para albergar en el edificio central de la Hispalense «el gran museo» de Sevilla. El edificio acoge actualmente el Rectorado de la US.

Asimismo, el rector aprovechó el acto para anunciar los próximos proyectos que la Universidad de Sevilla tiene para su sede principal, la Real Fábrica de Tabacos. Así, Castro anunció el inminente traslado, este mismo curso, de la Facultad de Filosofía, para visibilizarse como «el gran Campus de Humanidades de España». Asimismo también ha anunciado la construcción de la gran Biblioteca de Humanidades, el kilómetro 0 de los museos de la Universidad, que en breve mostrará el patrimonio de la Universidad y el de este edificio, así como la incorporación de las colecciones donadas de Altadis de las fábricas de tabaco de toda España, «que nos convertirá en uno de los puntos de referencia internacionales». Por último, Castro ha anunciado la «inminente propuesta de la solicitud para que nuestro rectorado sea nombrado patrimonio inmaterial universal de la humanidad».

Nueve meses de trabajo de la fachada del Rectorado de la US

La restauración de la portada principal ha durado 9 meses con una inversión de 262.131 euros. Se han realizado numerosas actuaciones agrupadas en tres grandes bloques: trabajos sobre piedra, cerámica, hierro y latón; reparaciones de elementos rotos o con lagunas que suponían algún peligro para la seguridad del elemento o para su conservación; y otras actuaciones transversales.

Durante los trabajos de restauración se ha encontrado resto de policromía ocre, principalmente en el escudo, pero también en las jambas del hueco al paraninfo y a lo largo del nivel inferior marcado por el frontón. Este hallazgo fundamenta la hipótesis de que la portada estuvo pintada total o parcialmente en algún momento de la historia. compuestos de hierro, han sufrido un proceso de sulfatación debido a la contaminación

En el marco de los trabajos de restauración cabe destacar los realizados en la Fama, icono de la Universidad de Sevilla, debido a su ubicación en el punto más alto del edificio y a sus dimensiones. La Fama ha requerido de estudios de termografía infrarroja y análisis mediante radar (GPR) que han ayudado a la comprensión y evaluación del estado de la estructura metálica interna que ancla el gran bloque de piedra principal de casi 4 metros de altura al pedestal.

Asimismo, los elementos metálicos que forman parte de la pieza, las alas y la trompeta, fueron desmontadas y, una vez analizada su materialidad, se determinó que están compuestas principalmente por cobre. Las alas han sido desmontadas para su limpieza, estabilización, reparación y protección con inhibidores y barniz antes de volver a su emplazamiento original, lo que evitará la generación de pares galvánicos que produzca corrosión.

Por su parte, la trompeta está compuesta de latón (aleación de cobre y bronce), que al estar en contacto con el anillo de hierro ha producido manchas de tinte verdoso en el brazo de la figura. Por este motivo, los expertos han tomado la decisión de sustituir la parte más deteriorada de la trompeta por una réplica de iguales características, pero con un aro de refuerzo de latón en lugar del original en hierro evitando así la futura corrosión. Los jarrones, pináculos y azucenas que enmarcan la escultura también han sido objeto de la restauración.

Actuación en las cornisas del Rectorado de la US

Otro de los elementos que han requerido de un mayor esfuerzo por entender su comportamiento y dotarle de una solución adecuada ha sido el tratamiento de las cornisas que coronan la portada. Durante la obra se identificaron varias fases de intervención posteriores al planteamiento original, que modificaban el sistema de evacuación de aguas vertiendo hacia el exterior del edificio lo que en un inicio se conducía a un canalón interior tallado en el mismo sillar de piedra. Esto provocaba aguas de escorrentía sobre la portada con el consiguiente deterioro de la piedra.

Además, debido al mal estado de la lámina impermeabilizante, este diseño no evitaba las filtraciones al interior del edificio. La nueva solución adoptada retira las fases de intervención no originales que no estaban funcionando correctamente, impermeabiliza mediante lámina de zinc toda la cornisa y recupera la evacuación de agua hacia el interior, recogida mediante los canalones primigenios revestidos con la lámina de zinc, y conducida hacia los sumideros que desembocan en las gárgolas volcando el agua hacia fuera sin que la piedra se vea afectada, recuperando así la solución planteada originalmente para las cornisas de la portada.

Restauración con nuevas piezas talladas

Las balaustradas del balcón principal han sido objeto de una minuciosa recuperación donde se han incluido piezas nuevas talladas artesanalmente por canteros y engarzadas a hueso mediante trabado con las existentes tal y como se ejecutaron originalmente. La solería del balcón y la formación de pendiente sobre la que se asienta también han sido restauradas para una correcta evacuación de agua.

Tanto el escudo como el arco de medio punto de acceso al edificio han sido intervenidos mediante un metódico trabajo artesanal de limpieza, reintegración de lagunas que pudieran ocasionar acumulación de agua, y estabilización, consolidación y protección de la piedra.

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla

La Real Fábrica de Tabacos fue declarada Monumento histórico artístico en 1959, poco años después de que se convirtiera en la sede principal de la Universidad de Sevilla en 1954. Desde entonces esta sede ha dotado de identidad a toda la comunidad universitaria y la institución ha asumido el papel de plena responsabilidad de conservar su patrimonio, tanto en lo concerniente a la conservación, como en el sentido de su difusión. Por ello, a estas actuaciones sobre el patrimonio se unen iniciativas culturales y museísticas encabezadas por el CICUS o la creación del Museo de la Universidad que debe integrarse en el gran circuito monumental de la ciudad de Sevilla.

La Universidad de Sevilla se integra en toda la extensión de la ciudad y también las periferias acogen grandes referentes patrimoniales como la capilla de la Anunciación en el centro de la ciudad, los pabellones de Uruguay, Brasil o Méjico de la Exposición de 1929, el Instituto Anatómico Forense en el campus de la Salud-Macarena, o la Facultad de Matemáticas y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en Reina Mercedes, todos ellos edificios incluidos en distintos catálogos patrimoniales y que en esta semana de celebración de la Semana de la Arquitectura adquieren un notable protagonismo.

La sede central tiene dos características fundamentales. Se ofrece como un patrimonio vivo que es capaz de alojar una actividad docente de reconocimiento mundial y hacerla convivir con acontecimientos de escala urbana como la próxima cabalgata de Reyes Magos o con el alojamiento de la Hermandad de los Estudiantes y por otro lado es el único edificio patrimonial de la ciudad de Sevilla que asume su carácter público manteniendo las puertas abiertas a quien quiere visitarlo como símbolo de una universidad accesible para todos, tanto en el conocimiento como en su patrimonio.