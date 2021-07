El Hospital Universitario Virgen del Rocío coordina la demostración clínica de un proyecto europeo que persigue aplicar los principios FAIR (para conseguir datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables) al uso y compartición de datos de Salud, todo ello, desde una visión responsable. El Grupo de Innovación Tecnológica en colaboración con la Unidad de Medicina Interna lideran estos trabajos que pretenden aportar soluciones tecnológicas en términos de mecanismos computacionales que permitan el análisis de datos sanitarios distribuidos en toda Europa.

Actualmente, el proyecto FAIR4Health se encuentra en el mes 32 de ejecución, validando dos casos de uso concretos cuyos resultados serán analizados el próximo septiembre.

Se trata, por un lado, de la identificación de patrones de multimorbilidad y correlación de la polifarmacia en el riesgo de mortalidad en pacientes crónicos complejos. Y por otro, el servicio de predicción temprana del riesgo de reingreso en 30 días en pacientes con EPOC.

En ambos casos tiene una relevante participación en este proyecto europeo la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En el primer caso, investigadores clínicos de la Unidad están investigando dichos patrones utilizando la solución desarrollada. En el segundo, investigadores clínicos-asistenciales de la Unidad están reclutando pacientes para utilizar el servicio de predicción de riesgo de reingreso.

Además, como parte de la coordinación del proyecto se promueve la correcta y fluida colaboración y comunicación entre los diferentes socios del consorcio FAIR4Health, liderado por el Servicio Andaluz de Salud, y formado por los siguientes socios: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (España), Universidad Carlos III de Madrid (España), Atos Spain SAE (España), University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austria), HL7 Foundation (Bélgica), Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie – Universität Leipzig KöR (Alemania), Academic Medical Center of University of Amsterdam (Países Bajos), Université de Genève (Suiza), Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, University of Braunschweig (Alemania), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), European Federation of Medical Informatics (Suiza), Digital Curation Centre from University of Edinburgh (Reino Unido), Garrigues (España), Software Research and Development Consultancy (Turquía), University of Porto (Portugal), y el Institute of Pulmonary Diseases of Vojvodine (Serbia).

FAIR4Health es un proyecto financiado por la convocatoria Science with and for Society (SwafS-04-2018) de Horizonte 2020 de la Comisión Europea, formado por 17 socios de 11 países diferentes, y cuya duración es de 36 meses, activo desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2021.

El propósito es demostrar y obtener un fuerte impacto en la investigación en Salud y en la asistencia sanitaria, a través del uso de las herramientas desarrolladas, para la aplicación de los principios FAIR y posterior análisis preservando la privacidad (Privacy Preserving Distributed Data Mining) de los datos de investigación en salud para la validación de las hipótesis planteadas en los casos de uso definidos.

