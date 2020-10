Un estudio dirigido por el Valme demuestra nuevos datos sobre el cáncer de hígado

El Hospital de Valme ha dirigido un estudio en el que se demuestra el menor riesgo de cáncer de hígado en pacientes curados de Hepatitis C que viven con VIH. El hallazgo clínico se ha publicado en una de las revistas con mayor impacto científico en el área de Enfermedades Infecciosas: `Clinical Infectious Diseases´.

El Grupo de Investigación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, coordinado por Juan Antonio Pineda, ha dirigido un estudio nacional multicéntrico donde se constata la menor frecuencia de cáncer de hígado en pacientes curados de Hepatitis C y coinfectados por VIH que en aquellos otros que no viven con VIH. Las características novedosas de los resultados obtenidos han sido recogidas en una de las revistas científicas internacionales de mayor impacto en el área de las enfermedades infecciosas: `Clinical Infectious Diseases´.

La dirección del estudio corresponde a Juan Antonio Pineda, mientras que la investigadora principal es Anaïs Corma, una de las integrantes del grupo investigador sevillano. En él también participan como investigadores colaboradores de este mismo grupo sevillano: Juan Macías, Luis Miguel Real, Marta Fernández y Pilar Rincón. Está financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias del ISCII y el Grupo GEHEP de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

El curso de la infección por el virus de la hepatitis C puede desembocar en la aparición de cirrosis hepática, e incluso en hepatocarcinoma (cáncer de hígado). Pero además, en estos pacientes es muy prevalente la coinfección por VIH, puesto que los dos virus comparten vías de transmisión. Dicha coinfección por VIH aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas. Sin embargo, este estudio constata que la infección por VIH tiene un impacto diferencial sobre la probabilidad de desarrollar cáncer hepático, dependiendo de si la infección por el virus de la hepatitis C esté activa o se haya curado.

Para ello, los investigadores desarrollan un análisis comparativo del riesgo de desarrollar hepatocarcinoma (cáncer hepático) entre pacientes con Hepatitis C que son VIH positivos y los que son VIH negativos. De tal forma que constatan que los individuos con infección por VIH que logran curación de la Hepatitis C tienen una menor probabilidad de desarrollar cáncer de hígado que aquéllos no coinfectados por VIH.

En él participan un total de 18 centros hospitalarios españoles aportando pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C, coinfectados o no por VIH, con fibrosis hepática avanzada antes del tratamiento, que se han curado con antivirales de acción directa. Se trata de pacientes que han recibido tratamiento frente al virus de la hepatitis C desde octubre del año 2011 en adelante, los cuales son periódicamente seguidos en las unidades de Enfermedades Infecciosas de los centros participantes. Actualmente, continúan reclutándose pacientes.

Primer estudio en poner de manifiesto el impacto del VIH sobre el riesgo de desarrollar cáncer hepático tras la curación de la Hepatitis C

Supone una línea de investigación de gran interés clínico y científico, ya que hasta ahora no había información acerca del impacto de la infección por VIH sobre el desarrollo de estas complicaciones hepáticas después de la curación de la hepatitis C. Estos investigadores, por su parte, demuestran que en pacientes curados de la infección por el virus de la Hepatitis C, el VIH no sólo no está asociado a una peor evolución sino que además se asocia a un riesgo menor de desarrollar hepatocarcinoma.

Por tanto, se trata del primer estudio que pone de manifiesto que, contrariamente a lo que ocurre durante la infección activa por el virus de la Hepatitis C, la coinfección por VIH reduce el riesgo de desarrollar cáncer hepático, una vez se logra la curación de la infección hepática. Este hallazgo evidencia que podría estar dándose alguna condición protectora en esta subpoblación, como podría ser la toma de ciertos fármacos antirretrovirales, y/o coexistir alguna causa de daño hepático entre los pacientes monoinfectados por el virus de la Hepatitis C que podrían ser paliadas.

Además del hallazgo realizado, los investigadores resaltan como lo más relevante de este estudio el hecho de abrir importantes líneas de investigación sobre hepatocarcinogénesis (origen del cáncer de hígado) y señalan la posibilidad de que haya factores protectores que se den entre los coinfectados por VIH y no en los monoinfectados, como es el caso de la toma de ciertos fármacos antirretrovirales.

Del mismo modo, los investigadores destacan la importancia de la publicación del estudio en `Clinical Infectious Diseases´, dado que es una de las revistas más prestigiosas y de mayor impacto científico a nivel mundial en el área de las Enfermedades Infecciosas. Este logro garantiza la difusión internacional que alcanzarán estos datos elaborados en el seno del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del hospital sevillano cuya unidad clínica dirige Jesús Gómez Mateos.

Por su parte, el director de este grupo investigador, Juan Antonio Pineda, manifiesta su satisfacción por las novedades científicas halladas subrayando que “se necesita ampliar esta línea de investigación para identificar las razones de la menor incidencia de cáncer hepático en personas que viven con VIH que alcanzan la curación de la Hepatitis C y, de este modo, saber exactamente cuál es la razón”.