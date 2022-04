El campus de ESIC Business & Marketing School en Sevilla mantendrá abierto su plazo de solicitud de las becas excelencia hasta el 30 de mayo de 2022. Son una de las ayudas más importantes de la escuela, ya que 1 de cada 3 estudiantes de titulación universitaria de ESIC Sevilla estudia Marketing con una beca excelencia.

Esta beca permitirá a jóvenes con motivación y talento estudiar con descuento en docencia el Título Superior en Dirección de Marketing Global de ESIC en Sevilla, con un ratio de empleabilidad del 97% al año de haber terminado el programa, que posee un itinerario académico con movilidad nacional e internacional a países de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África.

Las becas excelencia de ESIC Sevilla están destinadas tanto a alumnos de Bachillerato y equivalentes o del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, como a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que quieran comenzar una titulación universitaria.

Para conocer más sobre el Título Superior en Dirección de Marketing Global de ESIC Sevilla, la formación para la que las becas excelencia sirven de apoyo, compartimos el testimonio de Alejandro García Padilla, estudiante actual de este programa:

«Estaba buscando exactamente esto: los negocios, el marketing, el emprendimiento… Hablándolo con mis padres, decidimos que esta era la mejor opción. Una vez dentro veo que los profesores tienen sus propias empresas, que dan un temario actualizado y que puedo emplear perfectamente, que los compañeros que están para todo y hay un ambiente impresionante, y sobre todo que existe ese ambiente empresarial que es exactamente los que estaba buscando. Por las tardes hay quedadas donde compartimos experiencias, opiniones y nos ayudamos. Quiero emprender y ESIC Sevilla me está ayudando muchísimo para hacerlo en un futuro».

También el testimonio de Elena Motte Gallardo, otra estudiante actual del Título Superior en Dirección de Marketing Global de ESIC Sevilla:

«Tras estudiar un bachillerato de Ciencias Sociales, elegí ESIC Sevilla por sus destinos internacionales en el 4º año de carrera y también por su diversidad de clases tanto prácticas como teóricas. Me va muy bien actualmente porque tengo materias que incluyen los valores que venía buscando en la escuela y también me hace crecer a nivel profesional y personal. En el futuro me gustaría emprender en el mundo digital y gracias a ESIC, creo que ese sueño puede cumplirse».

Esta se trata de la titulación que permite enfrentarse a cualquier reto dentro de una empresa. Es una carrera que se adapta a las necesidades del mundo laboral actual con formación técnica en Marketing o Economía digital entre otros ejes formativos, que se complementa con formación en habilidades directivas, tecnología e idiomas, siempre apostando por la internacionalización.

Hoy, alumnos de anteriores ediciones, trabajan en BBVA, The Walt Disney Company, Mapfre, El Corte Inglés, Samsung, Porsche, Amazon, American Express, Bankinter, Mercedes-Benz, Sanitas, Sony, Heineken o Volvo, entre otras.

Las becas de excelencia académica destacan dentro de un plan global de becas de distintas tipologías de ayudas económicas al estudio, destinadas a distintos perfiles, pero siempre con algo en común: facilitar a personas con talento y motivación formarse y crecer personal y profesionalmente, independientemente de sus recursos económicos.

ESIC es la escuela líder en Empresa, Marketing y Digital Business con más de 50 años de trayectoria.

Para cualquier consulta María Espinosa, responsable del departamento de Admisiones de Área Universitaria en ESIC Sevilla, está recibiendo preguntas sobre las becas y solicitudes en el correo [email protected] y por teléfono en el 600 416 704.