Miles de españoles que tienen escasez de cabello, calvicie o entradas en el cuero cabelludo sienten cada año la necesidad de realizarse un trasplante capilar para volver a recuperar su imagen de antaño. Algunos de ellos optan por acudir a clínicas en el extranjero en países como Turquía, cuyas garantías sanitarias y de resultados dejan mucho que desear.

Por ello, cada vez más chicos que experimentan este problema optan por clínicas como la clínica Mayte Garrido para hacerse un transplante capilar en Sevilla optando por la seguridad de hacerlo en España y por su mayor fiabilidad. De esta forma, evitan los peligros de hacer el trasplante capilar en el extranjero, como son los siguientes:

Instalaciones inadecuadas

En el extranjero, los trasplantes capilares pueden realizarse en instalaciones que no son las adecuadas para este tipo de intervenciones. No debemos olvidar que se trata de una intervención quirúrgica y que debe llevarse a cabo como tal. Detrás del precio más económico de estos servicios en el extranjero se encuentran instalaciones no adecuadas en las que no existe un buen instrumental y en las que el material a veces no se encuentra correctamente esterilizado.

Personal no cualificado

En algunas clínicas en el extranjero podemos encontrar expertos capilares y profesionales cualificados realizando los trasplantes capilares, pero en muchas de ellas también realizan estas intervenciones técnicos o auxiliares sin la titulación y la formación adecuada. Con ello, muchas de estas clínicas ahorran costes contratando personal menos cualificado y que puede poner en peligro la salud capilar de los pacientes.

Sin revisiones

Lo habitual cuando se realiza un trasplante capilar en el extranjero es volver a España después de la intervención. Esto es un error muy importante, porque con ello evitamos realizar una revisión y un seguimiento posterior a la intervención para comprobar que el trasplante progresa de forma correcta y que todo va como es debido. Esto no ocurre en nuestro país, donde las clínicas ofrecen revisiones y seguimientos a cada paciente para evaluar el estado de la intervención.

Resultados no deseados

Muchos de los chicos que han ido a realizarse trasplantes capilares al extranjero no han quedado satisfechos con el resultado y se sienten engañados y estafados. Pero si no queda como te han prometido, debes conformarte, pues no existen vías legales para reclamar este tipo de situaciones en países extranjeros en los que la protección del paciente y el consumidor es muy inferior.

Complicaciones durante la cirugía

Si surge alguna complicación durante la cirugía en el extranjero, el coste de requerir asistencia sanitaria puede ser muy elevado, además de que pueden no existir los medios y los profesionales adecuados para solucionar el problema. Esto no ocurre en España, donde siempre tienes acceso a la sanidad pública o a la sanidad privada con tu seguro en caso de que ocurra algún tipo de complicación durante la cirugía, además de tener a tu familia cerca.

Como se puede apreciar, son muchos los riesgos de realizarse trasplantes capilares en el extranjero. Por ello, un número cada vez más elevado de hombres prefieren llevarlo a cabo en clínicas de nuestro país.