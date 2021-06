El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha concedido esta mañana una entrevista en Cadena Ser donde justificaba que Sanidad apruebe, previsiblemente, la vacunación contra el COVID de la Selección española de fútbol masculino. Dice ser una medida justificada, “es una excepción porque nos representan”, ya que se saltan así el protocolo de edad que se está siguiendo hasta ahora.

Uribes ha comprado esta vacunación con la que se ha llevado a cabo con los deportistas profesionales que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio este año, «Tokio exige que haya garantías, no exige la vacuna estrictamente. Puede ser la vacuna, PCRs o condiciones que garanticen la seguridad».

El lunes ya se supo de esta petición para vacunar a la Selección y justifica hacerlo de esta forma tan abrupta porque, según Uribes, había que conocer el listado final de jugadores que Luis Enrique iba a presentar, cosa que se conoció hace dos semanas, «se está haciendo en los tiempos que toca. Es una excepción como hicimos hace un mes con los jugadores olímpicos y paralímpicos. Estamos vacunando a los jugadores de la selección española de fútbol, no a los futbolistas en general», repitió.

Las redes no han tardado en reaccionar ante las palabras del ministro mientras que él insiste, «no estamos vacunando a los futbolistas, sino a los jugadores de la selección española que convocó Luis Enrique hace unos días. Ha sido a partir de una conversación que tuve con el presidente de la RFEF la semana pasada, que me preguntó y yo le envié una carta a la ministra de Sanidad. Hoy es el Consejo Interterritorial y no se ha podido hacer antes», ha dicho el ministro.

El ministro Uribes ha querido dejar muy claro de la excepción que es está vacunación y que toda excepción debe tener una clara explicación, «lo hemos hecho porque nos representan, y ahora lo hacemos con la selección. Queremos que vayan con las máximas garantías. No se saltan ningún turno, es una excepción. Es peor lo que han hecho en Murcia. Es una excepción que se justifica, y así se lo planteé a la ministra, que lo acogió con buen criterio y me pidió que lo justificara por escrito», afirmó.

Todo esto llega cuando Sergio Busquets ha dado positivo por COVID y tras la petición reiterada de los componentes de la selección española y de la RFEF. Está previsto que esa vacunación extraordinaria se apruebe hoy y los jugadores se vacunasen mañana con la vacuna monodosis de Janssen, «vacunamos a los jugadores de la Selección porque nos representan la semana que viene en una competición de máximo nivel», ha querido repetir el ministro

