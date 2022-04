La conocida actriz Silvia Gambino, quien formó parte del elenco de Escenas de matrimonio ha fallecido a los 56 años tras no superar un cáncer. Ha sido su pareja, Alberto Closas, quien ha anunciado en su cuenta de Instagram el fallecimiento de la popular actriz.

«Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos «Rosita». Te has ido muy joven, la vida no es justa y el Cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón», señala Closas.

Gambino era conocida por formar parte del elenco de una de las series más populares en la televisión española, Escenas de matrimonio, de José Luis Moreno, o Noches de fiesta.