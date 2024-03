La edición número 20 del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía llega a Sevilla de la mano de Andalesgai y la Fundación Triángulo. Exposiciones, proyecciones de cortometrajes y largometrajes y presentación de obras se organizarán en la capital andaluza. La programación se extiende desde el siete hasta el 17 de marzo.

El 14 de febrero se inició la exposición «20 años proyectando diversidad» de cine Queer que estará abierta hasta el 17 de marzo en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) en la calle Madre de Dios. En ella, se hace un resumen de los anterioes 20 años de carteles e historias de cine LGBTI+.

En cuanto a las películas, comenzarán las emisiones con la proyección de The Summer with Carmen en el cine Nervión Plaza. Todas las emisiones tendrán un coste de entrada de 3,90 euros. La película citada narra la historia de dos amigos, Demos y Nikitas, que pasan el día nadando en la playa queer de Atenas y recuerdan los eventos de un verano reciente. Además, lo acompañará la emisión del cortometraje Uranites, que cuenta la historia de dos extraterrestres que aterrizan en un pueblo de Sevilla para establecer un contacto intergaláctico entre Urano y La Tierra. La misión requiere encontrar un portavoz al que entregar la esfera de comunicaciones Delta-Tig Zero. En su viaje, descubrirán que el planeta no es como reflejaban sus estudios.

Del once al 13 de marzo, en el CICUS se desarrollará el «QueerCineJam», un laboratorio intensivo de cortometrajes cuyo objetivo es fomentar una mirada diversa, ofreciendo formas alternativas de crear cine y contenido audiovisual. Durante esos tres días, se grabarán cortometrajes de temática LGBTI+ que luego serán proyectados en la sesión de clausura del festival.

Largometrajes

La reproducción de largometrajes comenzará el próximo jueves 7 de marzo y se extenderá hasta el domingo 17 de marzo. Durante estos once días se ofrecerán hasta 15 producciones en distintos cines que desglosaremos ahora:

The summer with Carmen (Cine Nervión Plaza, siete de marzo a las 20:00 horas). Duración de 106 minutos.

Paloma (Cine Nervión Plaza, ocho de marzo a las 20:00 horas). Duración de 106 minutos.

À mon seul désir (Cine Nervión Plaza, ocho de marzo a las 22:15 horas). Duración de 119 minutos.

Housekeeping for begginers (Cine Nervión Plaza, nueve de marzo a las 18:00 horas). Duración de 107 minutos.

On marriage: book of bayes (Cine Nervión Plaza, nueve de marzo a las 22:15 horas). Duración de 94 minutos.

Old Narcissus (Cine Nervión Plaza, diez de marzo a las 18:00 horas). Duración de 110 minutos.

Cora Bora (Cine Nervión Plaza, diez de marzo a las 20:00 horas). Duración de 92 minutos.

A place of our own (Sede Fundación Triángulo, doce de marzo a las 20:00 horas). Duración de 90 minutos.

Llamadas desde Moscú (Sede Fundación Triángulo, 14 de marzo a las 18:00 horas). Duración de 66 minutos.

Gender Derby (Sede Fundación Triángulo, 14 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 8 minutos por ocho capítulos.

Corten! (La Casa de Max, 14 de marzo a las 21:30 horas). Duración de 87 minutos.

Peafowl (Cines Avenida, 15 de marzo a las 18:00 horas). Duración de 115 minutos.

Housekeeping for begginers (Cines Avenida, 15 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 107 minutos.

Te estoy amando locamente (Cines Avenida, 15 de marzo a las 22:15 horas). Duración de 107 minutos.

All the colours of the world are between black and white (Cines Avenida, 16 de marzo a las 18:00 horas). Duración de 93 minutos.

Mutt (Cines Avenida, 16 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 87 minutos.

Queendom (Cine Cervantes, 17 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 98 minutos.

Cortometrajes

Los cortometrajes se proyectarán en las mismas pantallas que algunos largometrajes antes de los mismos. Tras ellos, se dará paso a la representación cinematográfica de mayor extensión. La programación será la siguiente:

Uranites (Cine Nervión Plaza, siete de marzo a las 20:00 horas). Duración de ocho minutos.

Volver (Cine Nervión Plaza, ocho de marzo a las 20:00 horas). Duración de 14 minutos.

Dos (Cine Nervión Plaza, ocho de marzo a las 22:15 horas). Duración de cinco minutos.

Nocturnas (Cine Nervión Plaza, nueve de marzo a las 18:00 horas). Duración de 18 minutos.

Sesión de cortometrajes Sugar Shorts I (Cine Nervión Plaza, nueve de marzo a las 20:30 horas). Duración de 92 minutos.

Dena Asmatuta Dago (Cine Nervión Plaza, diez de marzo a las 20:00 horas). Duración de 14 minutos.

Sesión de cortometrajes Cortos Doc (See Fundación Triángulo, 13 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 102 minutos.

Equipo (Sede Fundación Triángulo, 14 de marzo a las 20:00 horas). Duración de 14 minutos.

The deep queer massacre (La Casa de Max, 14 de marzo a las 21:30 horas). Duración de 29 minutos.

Catboy (Cines Avenida, 15 de marzo a las 22:15 horas). Duración de 13 minutos.

Grafitti (Cines Avenida, 16 de marzo a las 18:00 horas). Duración de once minutos.

Le premier noël de Noé (Cines Avenida, 16 de marzo a las 20:00 horas). Duración de nueve minutos.

Sesión de cortometrajes Sugar Shorts II (Cines Avenida, 16 de marzo a las 22:15 horas). Duración de 91 minutos.

Otras actividades

Durante el Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía en Sevilla se llevarán a cabo otro tipo de actividades. El Team Antibullying organizará actividades educativas los días ocho y 15 de marzo en el Cine de Nervión a las 12:00 horas. Otra sesión de formación será impartida durante la actividad Queercinejam los días once de marzo de 09:00 horas a 21:00 horas, el doce de marzo de 12:00 horas a 20:00 horas y el 13 de marzo de 09:00 horas a 17:00 horas en las instalaciones del CICUS. Ambas actividades serán gratuitas inscribiéndose a través de este enlace.

Fuera del cine Queer, el lunes once de marzo, el escritor Leandro Palencia presentará su libro «La mirada queer en el cine» en la Librería La Fuga de Sevilla a las 20:00 horas. En la obra se coleccionan películas que desafían la categorización convencional.