El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha vuelto a mostrarse partidario de pedir el «carné covid», o pasaporte covid, de forma obligatoria para actividades de ocio. Uno de los principales motivos por los que desde la Junta de Andalucía creen que esta herramienta tiene ahora viabilidad jurídica, a diferencia de cuando lo intentó por primera vez este verano, es que toda la población tiene acceso a la vacuna del covid-19.

Aguirre espera así un «cambio de actitud» o de «posicionamiento» ya que, en estos momentos «el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda». El principal argumento que exponía el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para tumbar esta medida que aprobaba el Gobierno andaluz este mes de agosto era que en esos momentos, la vacuna no era accesible para el 100% de la población.

Ahora, con varias semanas inoculándose la tercera dosis a pacientes inmunodeprimidos y a personas mayores de 70 años, esa situación cambia, por lo que podría cambiar también el posicionamiento del Alto Tribunal andaluz en cuanto a una medida que lleva demandando el Ejecutivo andaluz desde hace meses.

De igual forma, el titular de Salud de la Junta de Andalucía apuesta por una «modificación legal» para que esta medida quepa en el ordenamiento jurídico español. Para ello, ha pedido «una coordinación por parte del Ministerio de Sanidad dentro del Consejo Interterritorial de Salud» para que el «carné covid» sea obligatorio para ciertas actividades de ocio.

