El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley por el que se crea la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (TRADE), que resulta de la fusión de cuatro entidades públicas: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) -dependientes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades-, Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) -adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior– y la Fundación Andalucía Emprende -de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo-.

La Agencia TRADE tendrá como finalidad actuar como una verdadera ventanilla única para el impulso a las actividades de fomento para el desarrollo económico y empresarial de Andalucía, para la mejora de la innovación, de la competitividad y de la promoción, así como para la atracción de inversión exterior e internacionalización en la estructura productiva. TRADE fomentará la transferencia del conocimiento y de los resultados de la I+D+i entre los agentes del sistema andaluz del conocimiento y las empresas y su participación en proyectos internacionales. Además, potenciará la cultura emprendedora, la promoción del talento y el asesoramiento empresarial y gestionará y realizará el seguimiento de la planificación en materia de I+D+i, compra pública de innovación y estudios de prospectiva.

La creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía es el primero de los pasos dados por el Gobierno andaluz para el proceso de reordenación del sector público andaluz, una vez publicadas las 54 auditorías sobre entes instrumentales, entre las que se encuentran la Agencia IDEA, la Agencia andaluza del Conocimiento, Extenda y Andalucía Emprende.

La constitución efectiva de TRADE se producirá una vez entren en vigor sus estatutos, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno en un plazo de 6 meses a contar desde el martes 3 de agosto, fecha en la que se ha dado luz verde al decreto ley de creación del nuevo ente. En este periodo TRADE deberá definir un plan de actuación para liderar la promoción económica de Andalucía, establecer una estrategia, plantear una adecuación de los estatutos para el funcionamiento integrado de las entidades que le darán forma y adecuarse al proceso de reordenación de la estructura de personal.

Pasos para la constitución de TRADE

Los pasos para la constitución efectiva de la Agencia TRADE serán los siguientes: en primer lugar, se refundirán la Agencia IDEA y la actividad de la Agencia Andaluza del Conocimiento relativa a la promoción de la investigación de calidad y la transferencia del conocimiento. La actividad pendiente de la Agencia IDEA se mantendrá hasta su ordenada liquidación para poder continuar con la adecuada ejecución de fondos europeos -IDEA es la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz y organismo intermedio designado por el Gobierno de España, reconocido por la Comisión Europea, para la gestión de la subvención global Competitividad-Innovación y Empleo, dentro del programa operativo FEDER de Andalucía para el periodo 2014-2020-.

Posteriormente, se procederá a la cesión global de activos y pasivos de Extenda a TRADE y a su posterior extinción. A continuación, por su condición de fundación, se llevará a cabo la extinción, liquidación, cesión e integración global de Andalucía Emprende en TRADE.

La nueva agencia resultante de este proceso se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo del personal laboral proveniente de las entidades objeto de integración y, en su caso, de los convenios colectivos vigentes hasta la aprobación de un nuevo convenio colectivo único para todo el personal.

El plan de actuación que debe definir, en el plazo de 6 meses, la nueva agencia TRADE contemplará una reordenación de la estructura de su personal. Para ello, se hará una descripción detallada de los puestos de trabajo que necesita la nueva entidad y de las condiciones que han de cumplirse para su ocupación. Estos puestos serán ocupados preferentemente por quienes en las anteriores entidades realizaran funciones iguales o similares.

Se decidirá el orden de cobertura de los puestos conforme a procedimientos que aseguren los principios de publicidad, mérito y capacidad entre el personal existente que cumpla con los requisitos necesarios. En ningún caso la reordenación supondrá un incremento en el número de plazas. Las funciones que requieran el ejercicio de potestades públicas se llevarán a cabo por personal funcionario.

Agencia para la calidad científica y universitaria de Andalucía (ACCUA)

El decreto ley para la creación de la Agencia TRADE incluye la agrupación de las actividades de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias, del profesorado y de los agentes del sistema andaluz del conocimiento que actualmente son competencia de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) en la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

ACCUA se crea como agencia administrativa con autonomía e independencia en el ejercicio de las competencias de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias, de su profesorado y de las actividades de I+D+I del sistema andaluz del conocimiento. Dada su magnitud (más de 2.000 grupos, centros y entidades de investigación) y la del sistema universitario andaluz, formado por universidades públicas y privada y más de 1.100 títulos universitarios, no existe hasta la fecha ningún otro organismo autonómico con capacidad para asumir tales funciones.

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria responde, además, a la necesidad de resolver a tiempo las convocatorias de la Comisión Europea ya que, en caso de no certificarse a tiempo las ayudas, provocaría el no retorno de los fondos comunitarios. Si estos fondos no llegaran a los agentes del sistema andaluz del conocimiento provocaría una paralización de la actividad investigadora en la comunidad. En caso de que estos agentes tuvieran que acudir a entidades de nivel nacional para obtener las evaluaciones y acreditaciones sobre centros universitarios y actividades investigadoras el proceso podría ser más lento.

En ACCUA se integrará todo el personal de la DEVA y de la Agencia Andaluza del Conocimiento que realice funciones en materia de evaluación y acreditación que son propias de los fines que constituyen el objeto de su actividad, así como el personal que realice funciones de gestión de personal, de gestión presupuestaria y del gasto, de gestión de la contratación y funciones generales de administración, registro y archivo y de gestión informática, de acuerdo con lo que determine la Agencia Andaluza del Conocimiento a efectos de la subrogación de dicho personal en el nuevo ente instrumental.

