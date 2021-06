La conocida como cepa india de la COVID-19 ya se encuentra en Andalucía, tras detectar Salud los primeros casos en Málaga. El Hospital Clínico Universitario de Málaga ha secuenciado los que son los primeros casos de esta variante que está causando un aumento de los contagios en países como Reino Unido, con un alto grado de vacunación.

Son actualmente cinco el número de casos activos en Andalucía, de los cuales dos se encuentran hospitalizados. Salud ya ha comenzado a rastrear los posibles contactos estrechos de estos primeros contagios para evitar que se expanda esta variante.

Una cepa más peligrosa

La cepa india ha causado un paulatino aumento de los contagios en otros países con un alto grado de vacunación, como Reino Unido. Ya el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, mostraba su preocupación en cuanto a esta cepa.

«Las cepas son lo que más miedo me da. Lo que nos preocupa es que tengan mayor virulencia o que no sean sensibles a los anticuerpos», comentaba Aguirre. «La cepa india está creando una mortalidad impresionante en la India. Las condiciones de salud, por desgracia, no son las mismas», argumentaba el consejero. «Ahora está en estudio, pendiente confirmar por las autoridades sanitarias», concluía.

Cepas en Andalucía

El 90% de los casos en Andalucía vienen por la cepa inglesa. A ella le sigue la variante sudafricana y brasileña, de apenas el 3%, «y se ha detectado un primer caso de la variante india, pero está en estudio si es más transmisible y si escapa a la inmunidad de las vacunas», ha señalado el consejero. «Es una cepa en estudio». La cepa india se une así en Andalucía a otras tres cepas que se encuentran actualmente en la comunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...