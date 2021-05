El Servicio Andaluz de Salud comenzará esta semana a llamara la vacunación a los nacidos en el año 1965, hayan cumplido o no los 56 años ya. Así, se pretende seguir avanzando en el Plan de Vacunación y ocupar huecos que queden libres. Mientras, se sigue vacunando al resto de grupos de edad (nacidos en 1964 o antes). Además, en Andalucía esta semana se va a continuar avanzando con la vacunación de los 2.500 estibadores de los puertos de Algeciras, Cádiz, Huelva, Granada, Almería y Sevilla, y las personas cuidadoras y vulnerables.

Para la citación proactiva por edad (los de 57 hacia adelante hasta llegar a 60 y los mayores de 68) continúa abierta la posibilidad de solicitar cita a través de ClicSalud+ y el teléfono de Salud Responde. No obstante, el SAS quiere hacer un llamamiento a no usar estas vías si no se pertenece a esta franja etaria para evitar saturaciones en el sistema.

En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis se facilitará, en la mayoría de los casos, en el momento de la vacunación, o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario. En ningún caso deben utilizarse las vías anteriores para pedir la cita de la segunda dosis.

Así, la Consejería de Salud y Familias avanza un paso más en la Estrategia de Vacunación, incluyendo a las personas de 56 años, e irá abriendo progresivamente la citación al resto de edades, bajando de forma progresiva los años de nacimiento.

Esta semana, Andalucía prevé recibir 413.630 dosis: 279.630 de Pfizer, 55.000 de Moderna, 56.500 de AstraZeneca y 22.500 de Janssen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...