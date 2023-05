El PSOE ha ganado las elecciones en Alcalá de Guadaíra y mantiene el feudo socialista, aunque sin mayoría absoluta. Salvo sorpresa, volverá a gobernar porque ha sido la lista más votada y el bloque de la derecha no suma trece concejales. Así el PSOE, ha conseguido 11.458 votos, un 36,60%, que le ha servido para obtener 11 concejales. Gana uno respecto a las pasadas elecciones de 2019.

El PP ha mejorado su resultado en tres concejales. En total, han sido seis con un 6462 votos, un 20,64% Vox también mejora el resultado con un concejal pasando de tres a cuatro con 4492 votos y un 14,35%.

Alcalá Nos Importa ha irrumpido en el pleno de la Corporación municipal de Alcalá con dos concejales. Ha recibido 2680 votos, un 8,56%. Andalucía Por Sí resiste con dos concejales tras recibir 2080 votos, un 6,64%.

Adelante Andalucía no ha conseguido representación a pesar de los 1508 votos, ya que no ha superado el 5% exigido para entrar en el reparto de concejales. Se ha quedado un 4,81%.

Ciudadanos ha desaparecido del mapa político alcalareño pasando de tres a cero concejales. Solo ha sido respaldado con 1046 votos, un 3,34%. Igualmente, la confluencia de izquierdas Con Andalucía se ha quedado sin representación con 974 y un 3,17% de los votos. Estos resultados corresponden al 100% del escrutinio.

El último concejal lo ha conseguido Andalucía Por Sí y la candidatura más próxima a conseguirlo era Alcalá Nos Importa que se ha quedado a 441 votos.

El PSOE podría gobernar en minoría

Los 11 concejales del PSOE no son suficientes para gobernar con mayoría absoluta. Para alcanzarla depende de que algún grupo apoye a los socialistas. Descartando la posibilidad de pactar con PP y Vox, quedaría Alcalá Nos Importa y Andalucía Por Sí, con dos concejales cada una de las formaciones y que sumarían los 13 concejales.

Sin embargo, Alcalá Nos Importa firmó ante notario que no pactaría con los socialistas. En el caso de apoyar al bloque de la derecha tampoco formarían una mayoría absoluta que permitiese al PP gobernar. Así sumarían 12 concejales. Solo el apoyo de Andalucía Por Sí a este bloque posibilitaría un cambio de color en el gobierno de Alcalá. No obstante, es difícil que un partido andalucista apoye un gobierno en el que podría entrar Vox. En el caso de que lo andalucistas se decidan por negociar un pacto con el PSOE, podrían formar un gobierno de coalición con 13 concejales. En el supuesto de que Andalucía Por Sí no apoyase ninguno de los dos bloques, el PSOE gobernaría al ser la lista más votada.