Recursos y herramientas de marketing en Internet

No hay duda de que quien no está presente en Internet prácticamente no existe, algo que es aún más cierto hoy en día debido a las circunstancias tan especiales que vivimos. Desgraciadamente dominar la red de redes puede llegar a ser muy complicado debido a todas las herramientas que existen y a la gran cantidad de información disponible sobre el tema.

En este recopilatorio te traemos los mejores recursos sobre marketing disponibles ahora mismo online. Con las herramientas y recursos de esta lista cualquier persona podrá empezar a diseñar una estrategia que le ayude a conseguir mayor visibilidad y a posicionar su marca de manera sencilla.

Mailchimp

Mailchimp es una de las plataformas más conocidas de email marketing del mundo, y por una buena razón. Con esta herramienta podrás crear una lista de suscriptores de manera muy sencilla y enviarles correos automatizados que te ayudarán a conseguir más ventas y más interacción con tus publicaciones.

Una de las características más interesantes de Mailchimp es que su uso es totalmente gratuito hasta los 1000 contactos, por lo que es perfecta para una persona que está empezando en el mundo del marketing online.

Canva

Crear buenas publicaciones e imágenes para tus plataformas es fundamental para crear una buena marca, pero las herramientas de edición suelen ser muy caras. Por suerte existe una alternativa gratuita y que no tiene nada que envidiarle a los programas de pago: Canva.

Tanto si quieres crear una publicación para Facebook o Instagram como si estás pensando en editar las imágenes para tus webs, Canva te proporciona todas las herramientas que necesitas para conseguir los mejores resultados de manera sencilla y sin tener que pagar nada.

Google Keyword Planner

Uno de los secretos para mejorar el marketing de una empresa es conocer qué están buscando exactamente los usuarios. Aunque existen herramientas de pago muy poderosas dirigidas precisamente a esto, una buena alternativa para empezar sin tener que gastar mucho dinero es el planificador de palabras clave de Google.

Con esta herramienta de marketing es posible descubrir qué buscan los usuarios en Google mes a mes, de tal forma que se puede usar esta herramienta para crear campañas de publicidad o mejorar el SEO de una página web.

Hootsuite

Las redes sociales son una de las plataformas de marketing online más importantes hoy en día, por lo que contar con una herramienta que ayude a manejarlas es extremadamente importante. Hootsuite permite a los usuarios programar publicaciones, gestionar varias cuentas a la vez y muchas otras funciones que harán la vida de un community manager mucho más fácil.

Google Analytics

En el mundo del marketing online hay un dicho: “Lo que no se mide no se puede mejorar”. Por eso Google Analytics es una de las herramientas más importantes en Internet. Permite saber en todo momento, cuántos visitantes tiene una web, qué páginas están viendo, desde dónde vienen y cómo han encontrado el sitio.

Aunque existen muchas otras herramientas de marketing en Internet, estas cinco son más que suficientes para empezar a crear una estrategia de posicionamiento para cualquier marca.