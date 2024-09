En septiembre, Isla Mágica y Agua Mágica ofrecen promociones para disfrutar de sus instalaciones a un precio reducido, e incluso gratis, con motivo del Día Mundial del Turismo. Aquí te contamos cómo aprovechar al máximo estas ofertas y pasar un gran día día en los parques temáticos de Sevilla.

Acceso gratis a Agua Mágica con tu entrada de Isla Mágica

Este mes de septiembre puedes acceder a Agua Mágica gratis comprando tu entrada combinada con Isla Mágica. Si planeas visitar los parques el 28 o 29 de septiembre, podrás disfrutar de esta promoción especial. Solo tienes que comprar tus entradas antes del 27 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Turismo.

¿Cómo conseguir la promoción?

Accede a www.islamagica.es/entradas. Selecciona tu día de visita entre el 28 o 29 de septiembre. Elige la entrada combinada Isla Mágica + Agua Mágica de día completo. Durante el proceso de compra, en la pantalla donde se solicitan los datos personales, introduce el código de descuento: DIATURISMO. Finaliza tu compra y ¡listo! Tendrás acceso a Isla Mágica y Agua Mágica al precio de una entrada solo para Isla Mágica.

Condiciones: La promoción es válida únicamente para compras realizadas online hasta el 27 de septiembre de 2024 y no es acumulable con otras ofertas.

Un 50% de descuento en Nao Vigía

Además, del 27 al 29 de septiembre, puedes descubrir Sevilla desde las alturas a mitad de precio con un 50% de descuento en la experiencia de Nao Vigía. Si quieres contemplar la ciudad desde el globo aerostático de Nao Vigía, esta es tu oportunidad ideal.

¿Cómo aplicar el descuento?

Realiza tu compra los días 27, 28 o 29 de septiembre en www.globodesevilla.com/entradas. Selecciona una fecha de visita entre el 28 de septiembre y el 3 de noviembre de 2024. Elige la entrada general a Nao Vigía, cuyo precio es de 11,50 € en compra anticipada (12,50 € el mismo día). Introduce el código de descuento GLOBOTURISMO en la pantalla de datos personales. Finaliza tu compra y ¡prepárate para disfrutar de Sevilla desde el cielo!

Condiciones: Promoción válida exclusivamente para compras online y no acumulable con otras promociones. Las entradas tienen una validez de 2 años si el globo no puede volar debido a condiciones meteorológicas. No se admiten reembolsos.