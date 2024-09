Justin Timberlake actuará el próximo 30 de mayo de 2025 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, ofreciendo su único concierto en España dentro de su gira mundial 2025. Después de 20 años sin presentarse en territorio español, esta será una oportunidad excepcional para disfrutar de un espectáculo de primer nivel en el marco del V aniversario del festival sevillano.

Las entradas para este esperado evento, protagonizado por uno de los artistas más influyentes a nivel internacional, estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del jueves 26 de septiembre en la página web oficial del Festival.

Los seguidores de Justin Timberlake podrán disfrutar tanto de sus mayores éxitos como de los temas de su más reciente álbum, Everything I Thought It Was, el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas.

Como productor discográfico, compositor y actor, Timberlake ha consolidado su carrera como uno de los artistas más versátiles del mundo. Ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos como solista, además de 70 millones de discos con NSYNC. A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con diez premios Grammy en los géneros pop, dance y R&B, gracias a álbumes tan exitosos como Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds y su debut en solitario Justified. También ha destacado en colaboraciones con artistas como Jay-Z.

Con más de 23.000 millones de reproducciones de audio y video globalmente, Timberlake ha sido premiado con cuatro Emmys por sus participaciones en Saturday Night Live. En el cine, ha prestado su voz a la popular franquicia animada de DreamWorks Trolls, incluyendo la tercera entrega, Trolls Band Together (2023). Su exitoso sencillo Can’t Stop the Feeling!, parte de la banda sonora de Trolls, fue nominado a «Mejor Canción Original» en los Premios Óscar en 2017.

Actualmente, Justin Timberlake está inmerso en su monumental gira mundial The Forget Tomorrow Tour, que lo llevará a más de 50 ciudades, marcando su esperado regreso a los escenarios después de cinco años.