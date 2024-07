David Gómez, más conocido en las redes sociales como Amaracho, es un joven sevillano que combina su conocimiento sobre la edificación con su pasión por la historias y leyendas de la ciudad. Al mezclarlo nace @quemegustaunaobra, su nombre de usuario en redes sociales, donde muestra un contenido educativo e interesante que acerca a sus seguidores la provincia tal y como se conoce a día de hoy.

Con más de 100.000 «me gusta» en TikTok y otros miles en Instagram, se ha convertido en un perfil único en estas redes sociales. David estudió el Grado Superior de Edificación y tras formarse, decidió abrir la cuenta para compartir aquello que tanto ama, con el objetivo de que pudiera llegar a más personas y, a su vez, descubrir historias nuevas que contar.

-¿De dónde viene el nombre de Amaracho?

-A mí me encanta una tontería. Cuando me dieron a mi perro, le decía «ay mi niño, ay mi niño». De «mi niño», empecé a decir «mi nicho» y de ahí, «Amaracho». La gente no lo entiende, pero de ahí viene el nombre. Esto es como la Calle Sierpes, que antes se llamaba la Calle de la Serpiente. En mi caso pasó algo parecido.

-¿Cómo nace tu gusto por las obras, como indica tu nombre de usuario?

En el año 2007, cuando empezaron a construir la Torre Sevilla, cuando tenía siete años de edad, ya estaba viendo las obras. Me lo inculcó mi padre, me decía: «venga, vamos a ver las obritas». Íbamos mucho a verlas, entonces, desde chico, me encanta una malla verde.

–¿Qué fue lo que te inspiró para empezar a compartir vídeos en las redes sociales?

-Cuando he hablado con gente que apenas conocía sobre estos temas de las edificaciones, muchos me decían que les parecía interesante, y pensé que por qué no hacerlo en las redes sociales. Mi primer video alcanzó las 30.000 visitas, vi que gustó, y me propuse subir al menos uno cada día.

-¿Cómo investigas y verificas los datos para tus vídeos?

-Hay vídeos que tengo preparados desde hace tiempo, porque son cosas que conozco y simplemente tengo que verificar esos datos, pero para otros que no controlo bien el tema, tengo que informarme sobre lo que voy a hablar. Lo hago a través de periódicos antiguos e incluso he tenido que ir al Archivo Provincial y pedir varios documentos. Requiere de un largo proceso, no se hace en una hora.

-¿Has descubierto alguna historia interesante mientras investigabas por los vídeos que te haya sorprendido?

-Justo me ha pasado mientras buscaba información para uno de mis últimos videos, en el que hablo de una cisterna romana que se encuentra bajo la Plaza de la Pescadería . Esto no es algo que sea verídico, pero mucha gente con la que he hablado me cuentan que bajo Sevilla existen catacumbas y pasadizos. Puede ser una leyenda o no, pero me llama mucho la atención.

-¿Qué te motiva del urbanismo? y ¿qué proyecto de la provincia está siguiendo o espera que se lleve a cabo?

-Me encanta una obra, la cuenta se llama así porque disfruto viendo el proceso evolutivo de una construcción. Cuando termina queda muy bien, pero yo he visto cómo se ha hecho. Me encantaría que se pudiera ver algo ya de las obras del tramo norte del Metro de Sevilla, lo sigo de cerca.

-Cómo crees que la historia de las construcciones de Sevilla reflejan la evolución de la ciudad?

Mucho. Hace poco vi una foto de Estambul en la que se veía los cimientos de una casa que la habían construido en distintas épocas, y aquí pasa lo mismo. En Sevilla tú levantas lo que sea y te encuentras restos romanos o hasta visigodos, como pasó en la Plaza Nueva, donde encontraron restos de un barco. Durante la historia Sevilla ha tenido distintas épocas. Esto lo podemos ver reflejado en la Giralda donde, con el paso del tiempo, se añadieron más cosas.

-¿Qué feedback has recibido de tus seguidores sobre tus vídeos?

–Recibo mucho cariño y apoyo, noto que a la gente le gustan mis videos. Tengo seguidores que me hablan por privado y me dan las gracias por subir este tipo contenido y se me saltan las lágrimas de alegría. También tengo «haters», pero muy pocos. En Instagram noto más odio que en TikTok.

Gracias a los seguidores he podido descubrir ciertos temas y me recomiendan temas para grabar. Una seguidora contactó conmigo y me dijo que era dueña del estudio Enrique, uno de los estudios de fotografía más famosos de la ciudad. Antiguamente era la Casa Beauchy, que era el estudio más famoso del siglo 19. Gracias a que veía mis vídeos, pude grabar su casa y enseñar la historia de ese edificio de Sevilla.

-¿Qué lugar histórico recomienda a alguien que visite Sevilla por primera vez?

-Cada vez que viene alguien de fuera siempre le enseño las columnas de la calle Mármoles, que estén prácticamente intactas es una fantasía. Dos de ellas se transportaron hasta la Alameda, pero una se rompió por el camino. La otra es una de las columnas que vemos a día de hoy colocada en uno de los extremos de la plaza. Esa zona de la calle Mármoles, que es de mis favoritas, era la parte más alta de Sevilla.

-¿Cuál es tu edificio favorito de Sevilla?

-Te voy a decir uno moderno y otro histórico. El moderno, el que está detrás de la Seguridad Social, junto a Santa Justa, que está hecho por los arquitectos Cruz y Ortiz. Mi edificio histórico favorito es uno de Aníbal González que está justamente en la esquina de Campana, que es estilo mudéjar.

-Y para los Sevillanos, ¿hay algún lugar escondido, o cuya historia recomiendes que vayan a verla y se enteren de lo que significa?

-Por ejemplo, si vas a la Judería tienes la calle del Agua. Esta se llama así porque el agua pasaba por ese muro y se escuchaban las tuberías que la transportaban hacia los Reales Alcázares.Al final de la calle se puede ver el muro cortado y las dos tuberías por las que se da nombre a la calle.

-¿Algún proyecto futuro relacionado con esto que tenga en mente y que quieras compartir con nosotros?

-Estoy trabajando en colaboración con una amiga que también está en redes, @angelaminombrees, en la que mezclaremos arquitectura y comedia en un edificio regionalista de Sevilla y queremos hacer un local que se va a llamar «La Llorería». Le estamos dedicando mucho trabajo, pronto lo veréis.