Los padres de Marta del Castillo han solicitado una aclaración de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absuelve a Francisco Javier García, conocido como El Cuco, y a su madre del delito de falso testimonio. El Cuco fue condenado en 2009 por encubrir el crimen, y en 2011, tanto él como su madre fueron condenados a dos años de cárcel por falso testimonio en el juicio contra los adultos acusados del asesinato.

Inmaculada Torres, abogada de los padres de Marta, planea recurrir la absolución de El Cuco y su madre. Ha presentado un escrito pidiendo a la Audiencia que aclare que ambos acusados reconocieron los hechos presentados por la Fiscalía y la acusación particular durante el juicio en 2011.

El escrito también solicita corregir un error en la sentencia respecto a la situación de El Cuco cuando declaró en 2011. La abogada quiere que quede claro que, en ese momento, El Cuco estaba cumpliendo una medida impuesta por el juzgado de menores por encubrimiento y que ya había cumplido el régimen de internamiento cerrado.

Absolución del Cuco

La sentencia de la Audiencia revoca la condena del Juzgado de lo Penal número siete que impuso dos años de prisión a El Cuco y su madre, junto con una multa y una indemnización a los padres de Marta del Castillo. La Audiencia absolvió a El Cuco porque la figura del «testigo coimputado» no está regulada legalmente y no se han establecido las consecuencias de mentir en esa condición. También absuelven a su madre porque no mintió en cuestiones esenciales y no fue advertida de su derecho a no responder preguntas que podrían perjudicar a su hijo.

Los jueces de la Audiencia no aceptaron los hechos probados por el Juzgado de lo Penal y explicaron que El Cuco fue condenado por encubrimiento y no por participación directa en el asesinato. En 2011, El Cuco declaró como testigo en el juicio contra los adultos acusados, y su madre también testificó sin advertencias adicionales.

El tribunal analiza el recurso de apelación presentado por la defensa de El Cuco, que argumenta que no debería haber declarado como testigo ya que estaba involucrado en un procedimiento penal por los mismos hechos. La Audiencia concluye que la cuestión de si su declaración debía ser considerada como la de un testigo o de un acusado no fue abordada adecuadamente en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7.

Finalmente, la Audiencia señala que, aunque El Cuco debía declarar como testigo, su declaración no puede ser tratada como la de un testigo habitual debido a su condena previa por hechos relacionados. Además, se concluye que la madre de El Cuco no indujo a error al tribunal en su declaración, ya que no mintió en aspectos esenciales para el juicio.