El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha ironizado con las críticas que Susana Díaz ha recibido de miembros de su partido por su nombramiento como Hija Predilecta de Triana. Entre ellos, el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, quien ha invitado a la expresidenta de la Junta a renunciar a esta designación al considerar que el reconocimiento llega «en plena ofensiva» del Partido Popular contra los socialistas y el Tribunal Constitucional tras la anulación de condenas a cargos socialistas en relación con los ERE.

Cuestionado por los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la que ha informado sobre el presupuesto de la ciudad, Sanz ha señalado que «le ha sorprendido mucho» la reacción que ha suscitado ese nombramiento, que se llevará a cabo en la próxima Velá de Triana. «No lo esperaba. Siempre he pensado que los méritos estaban por encima de las siglas; a mí no me gusta ni la polarización, ni los extremos, ni el sectarismo, ni la radicalización de las cosas».

«Hay quien se olvida también de que, evidentemente, yo era un candidato del Partido Popular, sigo siendo del Partido Popular, pero yo aspiro a ser el alcalde de todos los sevillanos. Entonces, por más vueltas que le he dado, no he encontrado ningún expresidente de la Junta de Andalucía que viva en Triana«, ha ironizado al respecto.

El alcalde ha afirmado que si bien «hay quien piensa que lo más importante en la vida es militar en el Partido Popular o en el Partido Socialista, es mucho más importante sentirse sevillano o trianero». En este sentido, «no hay ningún otro expresidente que sea de Triana, haya nacido y viva allí, y presuma de Triana por todos los rincones de España a los que va». «Creo que tiene méritos más que de sobra para ser Hija Predilecta en Triana», ha concluido.