El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha anunciado que el proyecto inicial de las Atarazanas, que fue el que se acordó por parte del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, va a terminar «en unos días», y «automáticamente» empieza el desarrollo de la segunda, por tanto, «los plazos que tenemos de ejecución son los que dimos hace unos meses», y es que «durante el segundo trimestre de 2025 tendríamos las Atarazanas ya concluidas».

Así lo ha manifestado Bernal en una atención a medios en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), donde ha recordado que el proyecto original «era mucho mayor, era el que tenía la Caixa para hacer dentro de las Atarazanas el Caixaforum de Sevilla, idea que después se desechó y la Caixa hizo su Caixaforum en otro sitio».

No obstante, «aún así mantuvo una inversión no del total, sino de una parte para adecuar una gran parte de las Atarazanas», ha aclarado al tiempo que ha señalado que cuando llegó al frente de la Consejería, «me parecía que no era de recibo que las Atarazanas no se terminaran en su totalidad», porque «el proyecto que se había puesto en marcha por el Gobierno anterior solamente recibía a lo mejor el 70% de la ejecución total que se esperaba en las Atarazanas», ha puntualizado.

Al hilo de lo anterior, el consejero ha defendido que desde el Gobierno andaluz «se ha buscado la manera de desarrollar el 100% del proyecto original». Seguidamente, ha agradecido a la Caixa «la disposición, el compromiso y la sensibilidad con la cultura en Andalucía y con ese centro particularmente, con esa joya de nuestro patrimonio histórico», asegurando a su vez que las obras que ha terminado «son perfectas».

En definitiva, «vamos a recepcionar la obra terminada ya», ha señalado, y en esta línea ha incidido en que «el proyecto 1 es el original de 25 millones, y el proyecto 2 es el proyecto derivado de la negociación con el Gobierno andaluz anterior por diez millones», así que «vamos a incorporar todo lo que haga falta para que las Atarazanas estén terminadas», ha apostillado.

Por otra parte, Bernal ha recordado que en relación a las exposiciones que se van a desarrollar en las Atarazanas, el anterior Gobierno Socialista firmó una concesión para la explotación del espacio con la Fundación Cajasol, «una concesión por 20 años desde el momento de terminación de las obras, es decir, que eso se va a extender hasta el año 2044».

A este respecto, el consejero ha resaltado que la Fundación Cajasol mantiene un contacto de forma «estrecha» con la Consejería y «he de reconocer una acción generosa por su parte y también yo creo que relevante en el sentido de que nos hace partícipes de todas las programaciones que ellos tienen intención de hacer allí», ha añadido.

Por último, ha informado que desde la Junta se ha pedido a la Fundación Cajasol que las salas de exposición de todas las Atarazanas sean gestionadas directamente por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, y «ese tema saldrá adelante, porque yo creo que vamos a tener la capacidad de gestionar las salas de exposición», ha concluido.