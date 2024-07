El pasado 29 de junio se celebró en Sevilla el Día del Orgullo LGTBIQ+. Las calles se convirtieron en un espacio de encuentro con el desfile, en el que cientos de personas expresaron su identidad o su solidaridad con el colectivo. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de insultos homófobos en las redes sociales. Varios usuarios, escondidos tras la pantalla, volcaron todo su odio en las personas que formaron parte del encuentro.

«Sois asquerosos», «A ver cuándo hace un día del hetero, que nos tienen olvidados» o «Y del macho qué pasa, que no se celebra?» fueron los más repetidos. Sin embargo, la inquina de otros usuarios en redes subió varios escalones más: «Me queda pomada de la última vez, pásate y te doy, que lo tuyo es reciente (…) ya que lo tienes en carne viva, debes ser consecuente, so pedazo de estiércol», «Orgullo, no con mis impuestos. Hay otras prioridades reales más urgentes», «Ya salió el perro flauta greñoso que no se lava y encima le gustan los plátanos», «Si eres homosexual, perfecto. Lo que no me gustan son las «locas»», «Estáis todos para ataros. Lo peor que hicieron fue cerrar los manicomios», entre otros.

«Valentía» detrás de una pantalla

A pesar de ello, los comentarios quedaron en las redes sociales, y la velada trascurrió en las calles con total normalidad. Sevilla se llenó de color, disfrute, alegría y diversidad. Todas las personas que acudieron fueron bienvenidas y animadas a participar en el recorrido, que comenzó a las 19:30 horas desde la calle Demetrio de los Ríos, y en el que hubo 18 carrozas.

El desfile del Orgullo pasó por Menéndez Pelayo, continuó por Recaredo y Puñorrostro, y luego cruzó Puerta Osario. Siguió por Jáuregui y Juan de Mesa, antes de llegar a Almirante Apodaca. Desde allí, el recorrido avanzó hacia la Plaza de San Pedro, y luego se dirigió a Imagen. Después, llegó a la Plaza de la Encarnación, siguió por Laraña, y atravesó la Plaza de Villasís. Continuó por Martín Villa y La Campana, finalizando en la Plaza del Duque.

Una vez que todas las carrozas llegaron a la Plaza del Duque, la marcha continuó a pie, pasando por La Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, para desembocar en la Alameda de Hércules, dónde la fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada.