El Gobierno municipal ha solicitado a la Junta de Andalucía que elimine 715 viviendas turísticas en Sevilla, de las cuales «dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana«. La ciudad se convierte así en «la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico» que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística.

Así lo ha señalado el Consistorio hispalense en un comunicado tras reunirse con los grupos de la oposición para abordar la limitación de las viviendas de uso turístico, en el que además ha informado que esta petición al Gobierno andaluz forma parte de las medidas de «control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida este lunes».

Informe que avala la inviabilidad de una moratoria

De igual forma, «se les ha presentado el informe jurídico que avala la inviabilidad de una moratoria«, han añadido. Además, según ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, se ha pedido a la oposición «responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico».

«Pedimos a la oposición que no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica. La ciudad no puede perder más tiempo y desde el gobierno vamos a seguir impulsando medidas de control, inspección y reducción de pisos turísticos», ha apostillado.

Por último, De la Rosa ha anunciado que han sido «emplazados a una próxima reunión», al tiempo que han incidido en pedirle a la oposición que «valore apoyar el documento de limitación de viviendas de uso turístico que presentamos», y que «incluye además una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos», ha concluido.