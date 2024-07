El humorista y empresario andaluz Manu Sánchez ha recibido una oleada de insultos andalufóbicos en la red social X tras expresar su opinión sobre el independentismo catalán: «Es más de derecha que el grifo del agua fría», dijo. Sánchez manifestó que el independentismo usa argumentos como que «el problema de los pobres catalanes son las paguitas de los pobres españoles. Como si la SEAT no hubiese mamado más que el PER».

Claro que sí, tú. EL INDEPENDENTISMO CATALÁN ES MÁS DE DERECHAS QUE EL GRIFO DEL AGUA FRÍA. Dejad de hacer el ridículo desde la izquierda regalándole encima una tranversalidad que no tiene. Compañeros de viaje antinatura y muy muy ridículos. Ni federalismo, ni izquierda, DE MUY… https://t.co/S8KYzHkWir — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 29, 2024

También criticó que «la singularidad fiscal» es un eufemismo para decir que «no quieren pagar impuestos». «Europa caca, dice Vox, España caca dicen estos», afirmó, criticando el «supremacismo cultural, soberbia y condescendencia».

A este tuit le respondieron decenas de comentarios andalufóbicos. «¿Pero qué coño os pasa a los andaluces que por muchos miles de millones que llevemos enterrados en el DEEP SOUTH no sois capaces de salir del pozo ni de dar un palo al agua y seguís con vuestros rocíos, ferias de abril, siestas…» o «Ahora vendrá un andaluz subnormal a explicarnos…». Estos son solo algunos de los ejemplos.

Manu Sánchez confrontó sus ideas incluso con el candidato de Ahora Andalucía, Javier García Fernández, al que confesó públicamente haber votado en las últimas elecciones europeas. «Todo el independentismo no es de derechas. También es republicano, progresista, de izquierdas, ecologista y feminista. Y el heredero de CIU es el PSC, un partido monárquico, conservador y españolista en Cataluña y en Andalucía. Cuidado con la gasolina de la catalanofobia que podemos salir ardiendo todos. Criticar las élites del Estado: Sí. Alimentar el odio a Cataluña no, Manu. Eso no es andalucismo. Contra las élites, la monarquía y las oligarquías españolas vivan en Málaga, Barcelona o Pozuelo. Cuando los catalanes digan que España les roba, que salgan los españoles a defenderse, que ningún andaluz guarde el cortijo. El odio social es una uña con la que rascarnos la herida de nuestro síndrome del colonizado. Alivia, pero termina haciendo más grande la herida», replicó García Fernández.

“¿Pero qué coño os pasa a los andaluces que por muchos miles de millones que llevemos enterrados en el DEEP SOUTH no sois capaces de salir del pozo NI DE DAR UN PALO AL AGUA y seguís con vuestros rocíos, ferias de abril, siestas…” (De manual, habrá que verle la declaración de la… pic.twitter.com/ohv32mrXnC — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) July 1, 2024

«Agradezco que me expliques lo que es el andalucismo. No me lo esperaba, pero te lo agradezco. Te aplauden desde Hospitalet. Enhorabuena. A mí desde fuera de Andalucía si me aplauden bien y si no, plin (no sabes qué liberación). Aprovecho entonces para decirte que yo no hubiera ido ya no solo a hacer campaña a Cataluña, sino a abrirla, hasta no tener hecho todo el trabajo en Andalucía», respondió Sánchez. Su mensaje, mucho más amplio, terminó señalando al adversario de Andalucía: «Madriluña es el gran enemigo político y económico de Andalucía de puertas afuera. Y también de puertas adentro. Una cosa no quita la otra. Y me pillas con ganas para levantarme contra ambas, desde donde puedo, cómo puedo y con los altavoces que puedo. Sin piruletas. No se puede ser tan templadito».