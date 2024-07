El cantante colombiano Camilo actuó en Sevilla el pasado 28 de junio, en el Estadio de la Cartuja. El artista, enamorado confeso de Andalucía, compartió su admiración por los símbolos religiosos presentes en la capital. A su cuenta de Instagram subió un vídeo del azulejo de la Virgen del Rocío que hay en la calle San Jacinto y a la que le cantó la sevillana «Rocío de la mañana», de Manuel Pareja-Obregón. «Sevilla me da ganas de llorar», escribió en la publicación.

Camilo cantó la sevillana en su concierto en la capital

Una sevillana que, días después de haber grabado el vídeo, cantó en su concierto de la Cartuja. Con la letra adaptada, el colombiano, guitarra y papel en mano para no olvidar los versos, entonó: «Antes de morirme quiero / mudarme a Andalucía / antes de morirme quiero / tener mi casa en Sevilla / y no es una fantasía / antes de morirme quiero / mudarme a Andalucía / porque aquí / Dios me regaló a mis hijos / y aquí queremos un día / antes de morirme quiero / vivir en Andalucía».

El colombiano ha asegurado en varias ocasiones sentirse «como en casa» cuando viene a España. «España: yo aquí no me siento extranjero porque el amor con que me has recibido me hace sentir local. Que estos días no se acaben nunca», escribía en una de sus publicaciones en las redes. Sin embargo, por Andalucía profesa algo más, ya que en la sevillana que interpretó dejó claro que «antes de morirme quiero mudarme a Andalucía».