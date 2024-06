Eugene Levy, el actor que da vida a Noah Levenstein, el padre del protagonista de American Pie, ha estado de visita en la Peña Bética de la Puerta de la Carne. La inesperada imagen la ha subido a sus redes la periodista deportiva Semra Hunter, que posa junto al actor canadiense en unas divertidas fotos.

La visita de Levy no ha sido fortuita, dado que se trata parte de su programa El Antiviajero (The Reluctant Traveler), en el que el actor viaja por el mundo visitando distintos países para enriquecerse de su cultura. El show, que se estrenó hace tan solo un año, se puede ver en exclusiva en Apple TV.

El nombre del show se debe a que el canadiense no es mucho de hacer viajes, por lo que el actor sale de su zona de comfort para rodar el programa de Apple TV. Además, no solo ha estado en la capital hispalense. También se lo ha podido ver realizando el Caminito del Rey en Málaga o en Tarifa, en la provincia de Cádiz.

Oh heeey!



Spending the day with the one-and-only @Realeugenelevy for @AppleTV's #TheReluctantTraveler was one of the greatest life experiences I've had.



Eternally grateful to the team and Eugene for being the down to earth, class guy that he is.



Catch the #Spain episode now! pic.twitter.com/Vb6eqSfYQd