La jueza de Instrucción número 18 de Sevilla ha ordenado este martes la búsqueda del periodista Vito Zopperalli Quiles, jefe de prensa del líder del partido «Se Acabó la Fiesta», al no responder a las distintas citaciones del juzgado que tiene pendientes. En el auto, la jueza explica que el investigado no ha podido ser citado en su domicilio ni telefónicamente. Ante los intentos frustrados, la instructora concluye a que el investigado «intenta sustraerse de la Justicia».

Tras el conocimiento de la orden de búsqueda que pesa sobre él, Quiles ha abandonado en la mañana de este martes el Congreso, mientras que varios fotoperiodistas acreditados inmortalizaban el momento de su abandono.

El TSJA ha aclarado que «no se ha ordenado la detención de Vito Quiles en el procedimiento que se sigue contra él por presuntas injurias y calumnias», y que «se trata de un error incluido en la resolución». «El Juzgado únicamente decreta la averiguación de paradero del investigado, y no su detención», han detallado en un comunicado.

Investigado por injurias y calumnias a Rubén Sánchez

El periodista está siendo investigado por unas expresiones en su perfil de X contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, al que acusa de haber cometido extorsiones, estafas y de proferir amenazas de muerte, así como de ser un pederasta. También le acusa de dirigir una «mafia mediática con sicarios que amenazan y extorsionan», «una banda organizada de criminales» y una «trama de extorsión» que incluía afirmaciones tales como que «lleva años mandando a sus sicarios a las puertas de casas de personas».

«Este es un mensaje para Facuo y para todos sus sicarios de Twitter que llevan durante días reportando de forma organizada y masivamente mi cuenta para cerrármela cuando no he infringido ningún tipo de norma. Facuo, da igual. Facuo, estás acabado. Vamos a contarlo absolutamente todo. Vamos a contar por ejemplo a qué te dedicas por las noches en Sevilla, qué tipo de pisos frecuentas cerca de la calle Venecia y por qué nos das lecciones de moralidad a la gente de Estado de Alarma. Vamos a contar también por qué no entraste a las listas de Podemos en Andalucía, por qué no te dejaron. Y por qué tienes yates que deberían estar, teóricamente, a tu nombre, y están a nombre de otro tipo de personas», decía otra de las publicaciones denunciadas.

Comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios

La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha publicado un comunicado en el que solicitan la retirada de la acreditación como periodista parlamentario a Vito Quiles, al conocerse que ejerce como jefe de prensa de Alvise Pérez y que figuraba como número 57 en la lista electoral de «Se Acabó la Fiesta».