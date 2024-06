¿Alguna vez te has preguntado cómo serían las banderas de los barrios de Sevilla? Cada ciudad cuenta con un emblema que reproduce elementos representativos de la urbe. En el caso de Sevilla, su bandera contiene el rojo carmesí de fondo por ser el color del Pendón de San Fernando; y el NO8DO, que es el símbolo del Ayuntamiento de Sevilla desde el siglo XVI y que también tiene historia propia.

Sin embargo, hacer banderas para todos los barrios de la capital era, hasta ahora, impensable. Y es que la cuenta de Instagram Sevilla Dibujada, conocida por hacer ilustraciones de la cultura sevillana, ha llevado a cabo este proyecto. Son 60 banderas en total las que ha diseñado y llevado hasta la pantalla, representando algunos barrios de Sevilla.

Los colores típicos de algunas zonas de la capital, como el amarillo albero de Los Remedios; elementos distintivos de otras, como el Palacio de Congresos de Sevilla Este; e historia y cultura, como las imágenes de Santa Justa y Rufina, es lo que ha necesitado el artista para plasmar las hipotéticas banderas de los barrios sevillanos.

Una obra alabada por muchos y que no ha estado tampoco exenta de polémica, al no resultar del gusto de todos los habitantes. Algunos han echado en falta su barrio y otros han considerado que algunas de las representaciones gráficas no eran barrios per se. Sea como fuere, los comentarios positivos han sido suficientes como para que los usuarios hayan pedido «otra tirada» de banderas.