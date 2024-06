Una veintena de jóvenes, convocados por la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven en Andalucía, se ha concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla para protestar por la «falta de transparencia» y la «nefasta y caótica» gestión del Bono Joven de Alquiler por parte del Ejecutivo andaluz. «Solo se mueven a ritmo de concentración», han advertido.

La concentración, que ha comenzado a las 10:00 y ha terminado sobre las 11:30 horas, se ha desarrollado «sin incidencias» acompañados únicamente por «la policía nacional», según ha explicado fuentes del colectivo a Europa Press.

Según han detallado, se trata de la cuarta concentración desde que se aprobara este tipo de ayuda y no descartan continuar convocando concentraciones «si vemos que no se mueve un varal» y tras comprobar que «solo se mueven a ritmo de concentración».

Joven en la concentración por la gestión del Bono Alquiler Joven en Sevilla. Laura Barje

Más de dos años de espera para la aprobación de la medida

Los jóvenes andaluces ya han lamentado en otras ocasiones que, a pesar de esperar más de dos años desde que el Gobierno central aprobara la medida y más de un año y medio desde que se abrió la convocatoria en la Junta de Andalucía, siguen «sin tener datos reales de cómo va el proceso, no se cumple la concurrencia no competitiva y no tienen el dinero cuando el plazo de resolución máximo era en mayo de 2023, es decir, ha pasado un año desde que deberían haber resuelto todos los expedientes».

Así, han recordado a través de un comunicado que, aprobada por el Gobierno central en enero de 2022 y gestionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la ayuda buscaba «facilitar tanto el acceso como el mantenimiento de la vivienda o habitación habitual», mediante un pago de 250 euros, «a ser posible mensual», de 24 meses desde su publicación.

La concentración de este lunes 10 de junio es la cuarta organizada por la plataforma, que llevó a cabo su primera protesta el 23 de junio del pasado año frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, al que siguieron protestas en las ocho provincias el 9 de octubre. La última convocatoria tuvo lugar el pasado 20 de marzo a las puertas de la Consejería de Fomento.

La Junta asegura que tiene más de 10.000 expedientes resueltos

Por su parte, el Gobierno andaluz ha destacado que «siempre ha informado con transparencia y claridad sobre el Bono Alquiler Joven». Ha señalado desde el problema de la «enrevesada» tramitación impuesta desde Madrid hasta la mejora en la resolución de los expedientes resueltos y abonados, fruto del esfuerzo de los funcionarios y del plan de choque puesto en marcha hace meses para «desenquistar» la situación, como así está siendo, porque «el Ministerio no ha aportado ni un euro para el refuerzo de personal».

Según ha detallado, la Junta ha ido informando cada semana de la evolución de los expedientes resueltos y abonados. Además, ha indicado que se ha dispuesto una página web donde se han resuelto dudas frecuentes de los solicitantes y se ha publicado periódicamente listados de aquellos que cuentan con resolución favorable, «el último de ellos hace apenas diez días con la aprobación de más de 1400 expedientes».

«Ya hemos resuelto más de 10.000 expedientes, es decir, cerca del 90% del total de beneficiarios previstos al inicio de la convocatoria», ha subrayado la Consejería de Fomento, que ha insistido que «se ha resuelto la gran mayoría de los expedientes y se sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el dinero lo antes posible».

Las «trabas» que ha puesto el Gobierno

Por su parte, ha lamentado que «el único problema» que ha tenido el Bono Alquiler Joven son «las numerosas trabas que ha puesto el Gobierno en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades».

Además, ha señalado que si se hubiera unificado el procedimiento y establecido una aplicación a nivel estatal, como la Junta reclamó desde el inicio del proceso, hubiera sido «más fácil la tramitación». Por último, la Consejería quiere trasladar que «todavía no ha recibido ninguna notificación del recurso que había presentado la plataforma».