Taylor Momsen, la actriz y cantante del grupo The Pretty Reckless fue mordida por un murciélago durante el pre show de AC/DC el 29 de mayo, en la primera fecha del grupo británico-australiano en Sevilla.

La artista terminó de cantar su canción Witches Burn, y el público que se encontraba en las primeras filas, comenzó a señalarle la pierna, donde tenía enganchada al animal, pero Taylor seguía sin darse cuenta.

Tras esto, la cantante preguntó que por qué le estaban señalando, y cuando se dio cuenta, pegó un grito que se pudo escuchar en todo el estadio, aun estando bastante separada del micrófono. «¡Oh Dios mío, tengo un murciélago en la pierna!» exclamó mientras pedía ayuda para que le quitaran al animal de encima.

«Debo ser una bruja» dijo, levantando risas en el público, ya que acababa de cantar Las Brujas Arden (Witches Burn).«Eres muy profesional», le gritaban desde el público, ya que este suceso no evitó que pudiera seguir con su concierto como si nada hubiera ocurrido.

La artista ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) el video de lo ocurrido y la posterior visita al hospital, con el siguiente texto: «MOMENTO DEL ROCK AND ROLL… en Sevilla el miércoles durante Witches Burn un murciélago se aferró a mi pierna en el momento en que estaba actuando y no tenía idea hasta que la multitud seguía gritando y señalando… Sí, me mordió, así que vacunas contra la rabia para las próximas dos semanas. Agradezco al personal del hospital que me apodó Batgirl después de verlo en las noticias locales».

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT 🦇 clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks 😖thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b