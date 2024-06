El pleno de Sevilla ha tumbado los presupuestos presentado por el Gobierno local de José Luis Sanz, este lunes en una sesión extraordinaria, que ascendía a 1,29 millones de euros en lo que se refiere a su cifra consolidada. Este rechazo, motivado por el voto en contra de toda la oposición, plantea ahora el escenario de una cuestión de confianza al alcalde, José Luis Sanz, vinculada a las cuentas, tal como el regidor había anunciado. En este sentido, si tampoco saliera adelante esa propuesta, los grupos tendrían un mes para formalizar una moción de censura, que se prevé prácticamente imposible al requerir el acuerdo de PSOE, Vox y Podemos-IU, con lo que estas nuevas cuentas quedarían prorrogadas de forma automática.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha advertido en su intervención de las consecuencias que tendría para la ciudad votar en contra de este presupuesto, «como la paralización de la política de subvenciones, el mantenimiento del equilibrio económico de las empresas municipales o la rehabilitación integral del Teatro Lope de Vega».

«Por todo esto, que ustedes saben que se pone en peligro la prestación de servicios, es por lo que solicito el voto favorable a la aprobación inicial de estos presupuestos del año 2024. Tienen la posibilidad con su voto de darle una oportunidad a la ciudad y también a los sevillanos», ha interpelado Bueno. «Les puedo asegurar que este gobierno está preparado para, incluso en la mitad de un año, acelerar las ejecuciones presupuestarias que hoy se aprobaran aquí de una forma efectiva».

Para la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sonia Gaya, las cuentas que se han traído a esta sesión son ejemplo de «irresponsabilidad, en el fondo, la forma y el tiempo». «El consenso que reclaman implica un marco de lealtad y confianza y ninguno de estos supuestos se cumple. El presupuesto es la gran mentira de su gobierno y están carentes de rigor. Están hechos de recortes y son un ‘corta y pega’».

Ambos portavoces se han hecho reproches sobre el bloqueo a la ciudad. Bueno ha calificado la actitud del PSOE de «trilerismo político», al tiempo que le ha echado en cara que no aprueben las cuentas «a pesar de aceptar 15 de las 27 enmiendas».

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha hablado de varios «errores graves» que, en su opinión, «contienen estas cuentas, entre ellos, una previsión de ingresos totalmente irreal; por eso no ha hecho referencia a ello en su discurso: ya con esto sólo nos valdría para argumentar la enmienda a la totalidad».

Peláez también se ha referido a la «ingente cantidad de gastos superfluos», como las partidas destinadas al Festival de Cine o la Agencia de la Energía. «Parece que han escogido la senda del socialismo. O se apoyan en la izquierda, cada vez mas radicalizada, o en nosotros», le ha interpelado.

Por último, el portavoz adjunto de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha señalado que «no nos ha quedado más remedio ante este proyecto de presupuestos que presentar una enmienda a la totalidad. Y es que este proyecto no viene a resolver los principales problemas de la ciudad». «Su camino es otro, el del debilitamiento de lo público. Si no tienen en cuenta el dictamen del propio Consejo Económico y Social de Sevilla, no es llamativo ni sorprende que tampoco tengan en cuenta otros informes de entidades poco sospechosas de ser comunistas como Cáritas, como Save The Children».