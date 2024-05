El grupo AC/DC ya ha iniciado su tour europeo por lo que se empiezan a conocer algunos misterios sobre sus conciertos de esta gira, como el orden de las canciones. Su Power Up Tour 2024 va levantar a Sevilla los próximos días 29 de mayo y 1 de junio en su cita en el Estadio de la Cartuja

El grupo vendrá acompañado de la banda The Pretty Reckless la cual será su telonera. El primer concierto de su gira europea ha tenido lugar en Gelsenkirchen, Alemania, donde el grupo ha abierto con el concierto con ‘If You Want Blood (You’ve Got It)’ y ha cerrado con ‘For Those About to Rock (We Salute You). Lo que puede dar a todos sus fanáticos algunas pistas sobre el orden de las canciones que van a disfrutar durante esas dos noches.