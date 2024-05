El adiós de Jesús Navas al Sevilla F.C ha puesto al club rojo y blanco en crisis. El jugador publicó durante la noche de este viernes «una carta abierta a mi Sevilla». En el escrito, el jugador palaciego hacía saber las razones por las que su carrera en el equipo acabaría al finalizar la presente temporada y además.

«Mi marcha del Sevilla FC trataba de explicarla cuando algunos de mis compañeros me preguntaban y les decía que para mí era una locura lo que estoy viviendo. Sólo porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla. Me muestro ante mi último año y es difícil de afrontar, por cómo lo vivo y por cómo lo siento, porque un fútbol sin mi Sevilla no es una decisión que se puede tomar hace cuatro meses».

«Es más, ya pasé por esta situación el año pasado cuando tenía contrato y, a pesar del año duro, peleé por seguir adelante y estuve ante la misma situación que la de este curso. Pero no estaba decidido porque sólo mis más íntimos saben lo difícil que era para mí pensar en una salida. Porque es mi Sevilla y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un ‘espera, vamos a verlo’…»

«Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad. Por eso, lo único que quería era poder disfrutar de vosotros, en una inolvidable última jornada en Nervión. Eso es lo único que me importa, mi afición y mi Sevilla, esperando estar pronto de vuelta para ayudaros porque lo importante es poner el corazón y la sangre sevillista, y eso es todo lo que he hecho en todos estos años» explica Navas.

Un contrato «vitalicio»

Esta mañana, a las 10:30 horas, José María del Nido Carrasco ha dado una rueda de prensa en respuesta al escrito publicado por Jesús Navas. «Si yo me siento con Jesús un minuto Jesús y yo reconducimos esta situación y desde aquí le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera y cuando quiera colgar las botas en el Sevilla trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de vida de Jesús Navas, porque se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera», ha asegurado el presidente del Sevilla.

La intervención de del Nido finalizó haciendo saber que «Si Jesús mantiene la decisión de salir yo la respetaré e intentaré que su despedida esté a su altura. Pero espero y deseo que Jesús esté en el Sevilla todos los días de su vida como trabajador, porque sé que lo está pasando y el Sevilla le ofrece a Jesús lo que él quiera desde este momento de su carrera deportiva».